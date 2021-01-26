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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 16:01
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    • 26.01.2021 16:09
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    'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,11 ile "Katılım Fonları" fonları oldu. Peki, 'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    26 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052077 0,15
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020978 0,15
    Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053845 0,15
    ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020807 0,14
    Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,083461 0,14
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061477 1,16
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129980 0,58
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032801 0,61
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014109 0,56
    Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,107641 0,55
    VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020635 0,43
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027582 0,43
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040357 0,67
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028055 0,67
    VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039189 0,35
    Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032514 0,33
    Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,023215 0,29
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067713 0,06
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071929 0,06
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023575 0,06
    Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,075930 0,05
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,031690 0,05

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096597 -0,25
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093047 -0,24
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052008 -0,24
    Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099287 -0,22
    Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,142153 -0,21
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018452 -0,21
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021949 -0,05
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,044294 -1,48
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097924 -1,24
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,081804 -1,16
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057134 -0,77
    Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,037021 -0,73
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,038896 -0,65
    Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030198 -0,55
    NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,048065 -0,52
    VEM Dinamik Değişken EYF 0,076933 -0,52
    Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,160048 -0,48
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029445 -0,29
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028019 -0,22
    Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018435 -0,11
    Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028141 -0,05
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030043 -0,01
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,048869 -0,26
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046199 -0,26
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,050821 -0,26
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,028635 -0,25
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046164 -0,25

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    Haberler Ekonomi 26 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?