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    • Ekonomi
    • 26.01.2021 10:19
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    • 26.01.2021 10:19
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    SON DAKİKA: ini durdurdu!

    Son dakika haberine göre, (), çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak’tan 31 Ocak’a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

    THY İsrail seferlerini geçici olarak durdurdu!

    (), çıkışlı ve varışlı uçuşların 31 Ocak'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

    THY'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'e gerçekleştirilen uçuşların geçici olarak 31 Ocak'a kadar durdurulduğu duyuruldu. Paylaşımda, "Yetkili makamlarca alınan karar uyarınca İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlar 26 Ocak'tan başlayarak, 31 Ocak 2021 tarihine kadar geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

    Açıklamada, bu ülkeye seyahat edecek yolcuların bilet değişikliklerini çağrı merkezi, satış ofisleri ve acentelerden gerçekleştirebileceği belirtildi. İsrail'den dün yapılan açıklamada korona virüse karşı önlem amacıyla tüm uluslararası uçuşların durdurulacağı açıklanmıştı.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Türk Hava Yolları İsrail seferlerini durdurdu!