Piyasaların ikinci işlem gününde, altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için, Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları oldukça önem taşıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın 443 TL, çeyrek altın 721 TL, 22 ayar bilezik 400 TL civarında işlem görüyor.