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    • 26.01.2021 09:38
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    son dakika! 26 Ocak Salı , , yarım altın ve kaç TL?

    Haftanın ikinci işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek, ve 22 ayar bilezik fiyatları son günlerde fiyatların iniş çıkışlı bir seyir göstermesiyle merak konusu olmaya devam ediyor. Dün, altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.854,08 dolardan işlem gördü. Peki, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 26 Ocak anlık altın fiyatları

    26 Ocak Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Piyasaların ikinci işlem gününde, altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar için, Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel altın fiyatları oldukça önem taşıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

    Bugün sabah saatlerinden itibaren gram altın 443 TL, çeyrek altın 721 TL, 22 ayar bilezik 400 TL civarında işlem görüyor.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    ALIŞ: 443,14

    SATIŞ: 443,22

    ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

    ALIŞ: 721,00

    SATIŞ: 732,00

    YARIM ALTIN FİYATI

    ALIŞ: 1.442,00

    SATIŞ: 1.463,00
        Haberler Ekonomi Altın fiyatları son dakika! 26 Ocak Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?