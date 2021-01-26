Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, hafta sonunda toparlandığı 31,000 - 33,000 dolar aralığındaki hareketlerini sürdürüyor.
Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.
Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.74 düşüşle 31,949.35 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 12.41 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 621 milyar dolardan 596 milyar dolara geriledi.
Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Salı gününün erken saatlerinde, son 24 saatte yaklaşık 41 milyar dolarlık düşüşle 948 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 80 birimin değeri düşerken, düşenlerden 9 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Toplam 8,326 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,101 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolarlık artışla 128 milyar dolara yükseldi.
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Zirvede kripto para esintileri" başlıklı analizinde, "Davos zirvesindeki esinti bu yıl da kripto paralardan yana olacak" dedi ve ekledi: