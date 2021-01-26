



"Covid-19 sebebi ile bu yıl online olarak yapılacak görüşmenin ilk günü yarın yapılacak ve ilk oturumda dijital para temalı konular görüşülecek. Çin ve Almanya liderleri panele katılan isimlerden olacak.

"SEC Başkanı'nın değişmesi Bitcoin ETF başvurularını hızlandırdı. Valkyrie Digital Assets, son bir ay içerisinde ikinci kez başvuru yapan kurum oldu. Eğer, başvuru onaylanırsa, Bitcoin Trust olarak adlandırılacak olan ETF, New York borsasında listelenecek.

"Biden, kripto para dostu isimleri kritik görevlere atamaya devam ediyor. Yeni CFTC adayı Georgetown Üniversitesi'nden akademisyen Chris Brummer. Brummer, kripto para düzenlemeleriyle ilgili çalışmalarıyla tanınıyor.