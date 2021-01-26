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    • 26.01.2021 09:02
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    kaç TL? bugün ne kadar oldu? 26 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarındaki son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başladı. Döviz kurlarında hareketli seyir sürüyor. Geçen hafta 7.40 liranın altına gerileyen , yeni haftanın ilk işlem gününe de bu düzeylere yakın başladı. Öte yandan, Dolar/TL 'nın () para politikasında uzun süre sıkı duruş söyleminin de desteğiyle gerilerken bu hafta TCMB'nin enflasyon raporunda verilecek mesajlar yön belirleyici olarak izlenecek. Peki, Dolar kaç TL? Dolar ve kuru bugün ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 26 Ocak CANLI döviz kurları!

    Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarında hafif çaplı yükseliş kaydedildi. Dolar kuru bugün 7,42 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 9,01 lirada konumlandı. Ons altın nedeniyle iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkileyen dolar kuru 0,61 puanlık bir artış yaşadı. İngiliz Sterlini ise bugün 10,14 liradan işlem görmeyi sürdürüyor.

    Piyasalarda güçlü iyimserlik sürüyor. TL varlıklara olumlu değerlendirmeler sürüyor. Goldman Sachs, dolar/TL beklentisini düşürürken kur tahminini aşağı yönlü revize etti. Yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte, "Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği" uyarısında bulundu.

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 26 OCAK 2021

    Döviz kurları verilerine göre Pazar günü döviz piyasasında son durum şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,14 TL
    Amerikan Doları 7,42 TL
    Euro 9,01 TL
    İsviçre Frangı 8,36 TL
    Japon Yeni 0,07 TL
        Haberler Ekonomi Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 26 Ocak CANLI döviz kurları!