Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 26 Ocak CANLI döviz kurları!

Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarında hafif çaplı yükseliş kaydedildi. Dolar kuru bugün 7,42 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 9,01 lirada konumlandı. Ons altın nedeniyle iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkileyen dolar kuru 0,61 puanlık bir artış yaşadı. İngiliz Sterlini ise bugün 10,14 liradan işlem görmeyi sürdürüyor.