Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 26 Ocak CANLI döviz kurları!

Haftanın ikinci işlem gününde döviz kurlarında hafif çaplı yükseliş kaydedildi. Dolar kuru bugün 7,42 liradan işleme alınırken aynı dakikalarda euro kuru ise 9,01 lirada konumlandı. Ons altın nedeniyle iç piyasadaki altın fiyatlarını da etkileyen dolar kuru 0,61 puanlık bir artış yaşadı. İngiliz Sterlini ise bugün 10,14 liradan işlem görmeyi sürdürüyor.
Piyasalarda güçlü iyimserlik sürüyor. TL varlıklara olumlu değerlendirmeler sürüyor. Goldman Sachs, dolar/TL beklentisini düşürürken kur tahminini aşağı yönlü revize etti. Yakın vadede daha fazla kazanım öngörmekle birlikte, "Türk Lirası'ndaki değerlenmenin sınırlı olabileceği" uyarısında bulundu.
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 26 OCAK 2021
Döviz kurları verilerine göre Pazar günü döviz piyasasında son durum şöyle:
İngiliz Sterlini 10,14 TL
Amerikan Doları 7,42 TL
Euro 9,01 TL
İsviçre Frangı 8,36 TL
Japon Yeni 0,07 TL