15 bin TL, 18 bin TL ve 25 bin TL fiyatlarla devlet kurumundan 2. el otomobil satış ihalesi! Yarı fiyatına ikinci el otomobil!

İkinci el araç piyasası cep yakarken düşük fiyattan otomobil almak da mümkün. Piyasa fiyatının çok altında bulunan hacizli otomobiller icra daireleri tarafından ihale ile satışa çıkarıldı. İşte yarı fiyatıyla ihaleye başlayan o araçlar ve fiyatları... Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.
TÜBİTAK BİLGEM OTOMOBİL İHALE İLANI
a) Adı: TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi)
b) Adresi: Barış Mah., Dr.Zeki ACAR Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ
c) Telefon numarası: 0262 675 36 52
ç) Faks numarası: 0262 675 36 14
d) Elektronik Posta Adresi: bilgem.ihale@tubitak.gov.tr
c) Taşıtların görüleceği yer: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ
İşte satışa çıkan bazı otomobiller:
2016 model Renault Megane dizel
İhale başlangıç bedeli: 52 bin lira
Muhammen bedeli: 100 bin lira