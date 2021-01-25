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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 10:48
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    • 25.01.2021 10:48
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    Piyasalarda kritik hafta! ''nu 28 Ocak'ta açıklayacak

    tarafından yapılan duyuruya göre, 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi ve hesaplarından canlı olarak yayımlanacak. Analistlere göre, bu hafta piyasada enflasyon raporunun yön belirleyici olabileceği öne sürülüyor.

    AA
    Piyasada kritik hafta! TCMB bu perşembe açıklayacak!

    () Başkanı , " 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

    TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Ağbal, "Enflasyon Raporu 2021-I"in tanıtımı amacıyla 28 Ocak Perşembe günü saat 10.30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. ı nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.

    Toplantı bankanın internet sitesinde, resmi ve hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

    "-IV" toplantısında enflasyonun, 2021 sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmüştü.

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    Haberler Ekonomi Piyasalarda kritik hafta! TCMB 'Enflasyon Raporu'nu 28 Ocak'ta açıklayacak