Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? 25 Ocak CANLI döviz kurları!





- dolar en düşük 7.3975 lira ve en yüksek 7.4242 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9911 lira ve en yüksek 9.0459 lirayı gördükten sonra, 9.03 – 9.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1267 lira ve en yüksek 10.1822 lirayı gördükten sonra 10.16 – 10.17 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21601 - 1.21838 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21827 düzeyindeydi.