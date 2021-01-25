Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Banka öğle tatili kaç saat?

Banka çalışma saatleri bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Banka öğle tatili kaç saat olacak sorusuna da cevap aranıyor. Koronavirüs nedeniyle bankalarda yoğunluk olmaması için banka çalışma saatleriyle ilgili değişiklik yapılmıştı.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı daha önce yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini vermişti. Garanti BBWA'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışacaktı. Bankadan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre Garanti Bankası şubeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet verecek. Açıklamada "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şube içinde uygulanan önlemler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.