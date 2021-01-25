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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 11:08
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    • 25.01.2021 11:08
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    değişti mi? kaçta kapanıyor? kaç saat?

    vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. kaçta kapanıyor? Koronavirüs döneminde bankaların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oluyor. Bankaların çalışma düzeni değişmiş ve yoğunluk oluşmaması adına çalışma saatleri değişmişti. Peki, bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    takvim.com.tr
    Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Banka öğle tatili kaç saat?

    Banka çalışma saatleri bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Banka öğle tatili kaç saat olacak sorusuna da cevap aranıyor. Koronavirüs nedeniyle bankalarda yoğunluk olmaması için banka çalışma saatleriyle ilgili değişiklik yapılmıştı.

    GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı daha önce yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini vermişti. Garanti BBWA'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışacaktı. Bankadan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre Garanti Bankası şubeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet verecek. Açıklamada "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şube içinde uygulanan önlemler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Yapılan duyuruda şubelerin 18 Ocak 2021 itibarıyla 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Açıklamada "Bankacılık işlemleriniz için İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

    QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank da daha önce konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yapmıştı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Akbank son olarak yaptığı açıklamayla; 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

    YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yapı Kredi'nin de sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank da internet sitesinden yaptığı güncel bir açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu. Son olarak bankadan yapılan açıklamada "14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz" ifadeleri yer aldı.

        HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

        Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir. Bankacılık işlemlerinizi 7/24 Direkt Bankacılık kanallarımızdan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz." şeklinde açıklama yapmıştı.

        Son olarak HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır. Tüm bankacılık ihtiyaçlarınız için Mobil, İnternet, Telefon Bankacılığı ve ATM'leri kullanmaya devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullandı. Dolayısıyla HSBC bankasının şubeleri 18 Ocak itibarıyla hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatlerinde hizmet verecek.

        TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

        TEB de çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre şubeleri, 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.
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        Haberler Ekonomi Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Banka öğle tatili kaç saat?