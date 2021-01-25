Banka çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Banka öğle tatili kaç saat?

Banka çalışma saatleri bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bankalar kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Banka öğle tatili kaç saat olacak sorusuna da cevap aranıyor. Koronavirüs nedeniyle bankalarda yoğunluk olmaması için banka çalışma saatleriyle ilgili değişiklik yapılmıştı.
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı daha önce yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini vermişti. Garanti BBWA'dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışacaktı. Bankadan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre Garanti Bankası şubeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet verecek. Açıklamada "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şube içinde uygulanan önlemler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Yapılan duyuruda şubelerin 18 Ocak 2021 itibarıyla 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Açıklamada "Bankacılık işlemleriniz için İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.
QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank da daha önce konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yapmıştı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Akbank son olarak yaptığı açıklamayla; 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.
YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi'nin de sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.