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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 10:04
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    • 25.01.2021 10:04
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    25 Ocak Pazartesi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

    Haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçti. Dün açıklanan verilere göre geçen haftanın kazandıranı yüzde 1,18 yükselişle Borsa İstanbul oldu. Diğer yatırım enstrümanlarından gram altın fiyatı yüzde 1,26, dolar/TL yüzde 1,08, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybına uğradı. 'nın açıklayacağı enflasyon raporu, toplantı özeti, , , nin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde açıklanmaya başlayacak 4. çeyrek finansal sonuçlar nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin de öne çıkabileceğini dile getirdi. Peki, 25 Ocak Pazartesi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    Borsa haftaya nasıl başladı? Enflasyon raporu...

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,92 değer kazanarak 1.556,57 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,12 puan ve yüzde 0,92 artarak 1.556,57 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,92 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en çok kazandıran yüzde 3,06 ile turizm oldu.

    Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybederek 1.542,45 puana geriledi.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve sıkılaştırılan kısıtlamalarla birlikte küresel bazda daha güçlü teşvik paketlerine ilişkin beklentilerin, pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

        Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endekslerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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        Haberler Ekonomi 25 Ocak Pazartesi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?