Altın fiyatları 25 Ocak 2021 Pazartesi günü altın piyasasında son durumu gösterdi. Haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatları dış piyasada ons altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Ons altının bin 900 dolarlardan bin 855 dolarlara kadar gerilemesiyle birlikte iç piyasada da geri çekilmeler yaşandı. Yeniden bin 855 dolar seviyelerine çekilen altının onsu, iç piyasada da altın fiyatlarının hafif çaplı düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 25 Ocak 2021 altın fiyatları…