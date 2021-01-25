Altın fiyatları 25 Ocak 2021 Pazartesi günü altın piyasasında son durumu gösterdi. Haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatları dış piyasada ons altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Ons altının bin 900 dolarlardan bin 855 dolarlara kadar gerilemesiyle birlikte iç piyasada da geri çekilmeler yaşandı. Yeniden bin 855 dolar seviyelerine çekilen altının onsu, iç piyasada da altın fiyatlarının hafif çaplı düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 25 Ocak 2021 altın fiyatları…
25 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Ons altın 25 Ocak Pazartesi gününe 1855 dolar seviyesinde başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Hafta içi piyasasına göre an itibarıyla altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcısının gram altın kadar tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 721 liradan alınırken aynı dakikalarda 732 liradan da satışa sunuluyor.