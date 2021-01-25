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    • Ekonomi
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    • 25.01.2021 09:14
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    Altın fiyatları son dakika! gram altın, , yarım altın ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın ..

    Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dış piyasada altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak yatırımcılar rakamların yenilenmesiyle birlikte " gram altın, , yarım altın ve tam altın kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 25 Ocak altın fiyatlarında son durum...

    25 Ocak gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Altın fiyatları 25 Ocak 2021 Pazartesi günü altın piyasasında son durumu gösterdi. Haftanın ilk işlem gününde güncel altın fiyatları dış piyasada ons altın kaynaklı iç piyasada da dolar kuru kaynaklı değişimler yaşamayı sürdürüyor. Ons altının bin 900 dolarlardan bin 855 dolarlara kadar gerilemesiyle birlikte iç piyasada da geri çekilmeler yaşandı. Yeniden bin 855 dolar seviyelerine çekilen altının onsu, iç piyasada da altın fiyatlarının hafif çaplı düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 25 Ocak 2021 altın fiyatları…

    25 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

    ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

    Ons altın 25 Ocak Pazartesi gününe 1855 dolar seviyesinde başladı.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Hafta içi piyasasına göre an itibarıyla altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Yatırımcısının gram altın kadar tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 721 liradan alınırken aynı dakikalarda 732 liradan da satışa sunuluyor.

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        Ons altındaki sert düşüş sonrası 3 bin liranın altına gerileyen ve burada sabitlenen cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 873 liradan alınırken aynı dakikalarda 2 bin 915 liradan da satışa sunuluyor.

        22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

        Bugün 22 ayar bilezik alış 400 TL, satış ise 402 TL'den işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Altın fiyatları son dakika! 25 Ocak gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? 18-24 ayar altın Kapalıçarşı..