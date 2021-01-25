50 ve 100 bin TL veriliyor! 3 bankadan görülmemiş kredi kampanyası.. Düşük faiz.. Kolay ödeme..

-Garanti BBVA 100 Bin TL Kredi

Tüm ihtiyaçlarda kullanılabilecek olan kredi desteği Garanti BBVA'da. 36 ay vade seçeneği ile kredi desteği sunulmaktadır. Başvuru yapmak için hemen size en yakın Garanti BBVA şubesini ziyaret edebilir veya başvurunuzu internet üzerinde de gerçekleştirebilirsiniz.

Kampanya kapsamında 36 ay vade ile 100 bin kredi kullanılması durumunda faiz oranı yüzde 1.49 olacaktır. Aylık taksit tutarı ise 3 bin 790 TL olacaktır. Toplam geri ödeme miktarı ise 136 bin 474 TL olacaktır.