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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 14:47
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    • 25.01.2021 14:47
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    50 ve 100 bin TL veriliyor! 3 bankadan görülmemiş kredi kampanyası.. Düşük faiz.. Kolay ödeme..

    3 banka hayata geçirdikleri yeni kampanyalar ile birlikte nakite ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda , ve , çeşitli kampanyalar ile müşterilerine yardım elini uzatıyor. Garanti BBVA'da. 36 ay vade seçeneği ile kredi desteği sunulmaktadır. QNB Finansbank'ta nakit ihtiyacı olan müşterileri için uygun faiz oranları ile kredi desteği sunan bankalardan bir tanesi. Yapı Kredi ise 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını başlattı.

    takvim.com.tr
    50 ve 100 bin TL veriliyor! 3 bankadan görülmemiş kredi kampanyası..

    3 Banka, geri ödeme planlarını esneterek müşterilerinin maddi anlamda zorluk çekmesinin de önüne geçmektedir. Kredi desteği sunan bankaların kampanyaları ise şu şekilde,

    -Yapı Kredi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi

    Yapı Kredi, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını başlattı. Bu kapsamda en düşük 1000 TL, en yüksek 200.000 TL tutarında kredi başvurusu yapılabilecek. Bu kredi de maksimum 36 ay vade seçeneği bulunmaktadır. Bu kapsamda 36 ay vade ile 100 bin lira kredi kullanılması durumunda, aylık faiz oranı yüzde 1.93 olacaktır. Aylık taksit tutarı ise 4 bin 367 TL olacaktır. Başvuruları Yapı Kredi şubelerinden ve Yapı Kredi İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirsiniz.

    -QNB Finansbank 50 Bin TL Kredi

    QNB Finansbank'ta nakit ihtiyacı olan müşterileri için uygun faiz oranları ile kredi desteği sunan bankalardan bir tanesi. Bu kredide faiz oranlarının yüzde 1.33 olduğu açıklandı. Başvuru yapmak ise oldukça kolay, QNB Finansbank'ta hesabı olan kişiler internet sitesinde yer alan 'Hemen Başvur' seçeneği ile kolayca krediye başvuru yapabilir.

        Buna ek olarak Cep Şubesinden ve T.C Kimlik Numaranızı 5030'a mesaj göndererekte krediye başvurabilirsiniz. 36 ay vade ile 50 bin lira kredi kullanılması durumunda aylık faiz oranı yüzde 1.35 olacaktır. Aylık taksit tutarı ise 1843 TL olacaktır. Geri ödenecek olan
        toplam tutar ise 66 bin 382 TL olacaktır.

        -Garanti BBVA 100 Bin TL Kredi

        Tüm ihtiyaçlarda kullanılabilecek olan kredi desteği Garanti BBVA'da. 36 ay vade seçeneği ile kredi desteği sunulmaktadır. Başvuru yapmak için hemen size en yakın Garanti BBVA şubesini ziyaret edebilir veya başvurunuzu internet üzerinde de gerçekleştirebilirsiniz.

        Kampanya kapsamında 36 ay vade ile 100 bin kredi kullanılması durumunda faiz oranı yüzde 1.49 olacaktır. Aylık taksit tutarı ise 3 bin 790 TL olacaktır. Toplam geri ödeme miktarı ise 136 bin 474 TL olacaktır.
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        Haberler Ekonomi 50 ve 100 bin TL veriliyor! 3 bankadan görülmemiş kredi kampanyası.. Düşük faiz.. Kolay ödeme..