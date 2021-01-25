50 ve 100 bin TL veriliyor! 3 bankadan görülmemiş kredi kampanyası.. Düşük faiz.. Kolay ödeme..

3 Banka, geri ödeme planlarını esneterek müşterilerinin maddi anlamda zorluk çekmesinin de önüne geçmektedir. Kredi desteği sunan bankaların kampanyaları ise şu şekilde,
-Yapı Kredi 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi
Yapı Kredi, 3 ay ertelemeli kredi kampanyasını başlattı. Bu kapsamda en düşük 1000 TL, en yüksek 200.000 TL tutarında kredi başvurusu yapılabilecek. Bu kredi de maksimum 36 ay vade seçeneği bulunmaktadır. Bu kapsamda 36 ay vade ile 100 bin lira kredi kullanılması durumunda, aylık faiz oranı yüzde 1.93 olacaktır. Aylık taksit tutarı ise 4 bin 367 TL olacaktır. Başvuruları Yapı Kredi şubelerinden ve Yapı Kredi İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilirsiniz.
-QNB Finansbank 50 Bin TL Kredi
QNB Finansbank'ta nakit ihtiyacı olan müşterileri için uygun faiz oranları ile kredi desteği sunan bankalardan bir tanesi. Bu kredide faiz oranlarının yüzde 1.33 olduğu açıklandı. Başvuru yapmak ise oldukça kolay, QNB Finansbank'ta hesabı olan kişiler internet sitesinde yer alan 'Hemen Başvur' seçeneği ile kolayca krediye başvuru yapabilir.