Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara gelişme var! Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar resmen açıklandı. Lüzum kredilerinin yanı gizeme vasıta, ev ve harcayıcı kredileri ile tüm ticari kredilerde ödemesiz müddet 6 ay uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Mart ayında 31 Aralık'a kadar bir basitlik sağlamış, takip süresi 90 günden 180 güne çıkarılmış, kredi kartı için de ödemesiz yarıyıl belirlenmişti. Şimdi bu desteğin süresi 6 ay daha uzatıldı. Faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak.