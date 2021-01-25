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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 14:43
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    • Son Güncelleme:
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    • 25.01.2021 14:43
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    Öğrencilere geri ödemesiz toplamda 3.600 TL burs müjdesi! Son 4 gün kaldı! Başvuru devam ediyor!

    Öğrencilere birçok eğitim kurumu ve vakıflardan burs yardımı yapılıyor. ve vakıf üniversitelerinde en az 4 yıllık lisans hayatına devam eden öğrencilere aylık 400 TL toplamda 3.600 TL burs ödemesi verileceği müjdesi geldi. Bu müjdeyi duyan öğrenciler bursların hangi şartlar ile kimlere verilecek olduğunu araştırmaya devam ediyor. Üstelik herhangi bir kurumdan burs veya kredi alan öğrenciler de bu eğitim yardımından faydalanabiliyor. Peki, aylık 400 TL burs başvurusu nereden yapılır? 400 TL burs başvurusundan kimler yararlanabilecek? Kaç ay burs verilecek? Son başvuru tarihi ne zaman? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Öğrencilere geri ödemesiz toplamda 3.600 TL burs müjdesi! Son 4 gün kaldı!

    Üniversite eğitimleri süresince 4 yıllık lisans eğitimi alan öğrencilere birçok eğitim kurumu ve vakıftan burs yardımı yapılıyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından alternatif kurumlara yönelen öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Hasan Faydasıçok Eğitim bursuna alttan en fazla iki dersi bulunan, genel not ortalaması 2.5 üstünde olan öğrenciler başvuru yapabiliyor. Üstelik herhangi bir kurumdan burs veya kredi alan öğrenciler eğitim yardımından faydalanabilir. Başvuru süreci internet üzerinden adli sicil kaydı, üniversite öğrenci belgesi, ikametgah adresi belgesi ile sağlanıyor. Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinde burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki Hasan Faydasıçok burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?

    400 TL BURS ŞARTLARI NELERDİR?

    Bu burstan yararlanmak için, alttan en fazla 2 dersi olan, not ortalaması 2.5 üzerinde olan tüm öğrenciler başvurabilir. Ayrıca her hangi bir eğitim kurumu veya vakıftan burs alan öğrenciler de başvuru yapabilirler.

    İnternet üzerinden adli sicil kaydı, ikametgah adresi belgesi, üniversite öğrenci belgesi ile başvurularınızı yapabilirsiniz.

    HASAN FAYDASIÇOK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bu burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, Hasan Faydasıçok Eğitim vakfı e-bursun sayfası üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirler.

    Gerekli olan bilgiler ise Ad, Soyad, T.C. No. ve Email adresiniz ile sisteme kaydını yapan öğrenciler e-bursum arama motoruna "Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı" yazıp başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

    "Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı" 400 TL'lik burs başvuru tarihi 9-30 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruları kabul edecektir.

        400 TL'LİK BURSUN GERİ ÖDEMESİ VAR MI?

        "Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı"nın verdiği 400 TL'lik bursun geri ödemesi yoktur.

        HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI" BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

        2 Yıllık üniversite bölümlerinde okuyan öğrenciler bu bursa başvuramaz. Alttan 3 veya daha fazla dersi olan öğrenciler başvuru yapamazlar. Başvursa dahi kabul edilmeyecektir. Devlet üniversitelerinin 4 yıllık eğitim gören, Vakıf üniversitelerinde ise %100 burslu olan öğrenciler başvuru yapabilir.

        MERAK EDİLEN DİĞER BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR

        BURS İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?

        400 TL'lik bu burstan yararlanmak için istenilen belgelerinizi eksiksiz olarak göndermelisiniz. İşte o belgeler.

        Adli sicil kaydı

        Öğrenci belgesi

        Veli veya Öğrencinin nüfus kayıt örneği

        YKS sonuç belgesi

        İkametgah belgesi

        Anne ve babanın üzerine tapu tescil belgesi

        Bu belgeler ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

        HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI KİMDİR?

        Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamak için 2016 senesinde eğitim alanında hizmet vermek için kurulmuş eğitim vakfıdır. Eğitim alanında verdiği burslar dışında, "Sedefteki İnciler" adı ile kadınların iş hayatına katılması için önemli projeye imza atmıştır. Kurumun misyonu " Çağdaş, araştırmacı, yenilikçi, özgüveni yüksek bireyler yetiştirilmesini projelerle destekleyerek, topluma faydası çok olmak." olmaktır.

            HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI BURS DEĞERLENDİRMEYİ NASIL YAPIYOR?

            Adayların seçimleri 2 aşamadan oluşuyor. ttps://e-bursum.com/ internet sitesi üzerinden başvuran adayların kriterleri karşılamak üzere sıralanıp, kontenjanın 2 katı kadar kişi sayısına düşürülüyor. Daha sonra burs komisyonu adayları mülakata davet ediyor. Mülakatlar internet üzerinden veya yüz yüze olma şeklinde ilerliyor. Adaylar mülakata mutlaka katılmalıdır. Mülakata katılmayan adaylar burstan faydalanamazlar.

            Başvuru formunda sorulan;

            Okul bilgisi

            Okul türü

            Fakülte

            Bölüm

            Sınıf

            Genel not ortalaması

            Eğitim seviyesi

            Eğitim türü kısımlarına doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.

            HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI BURSU NE ZAMAN HANGİ AYLARDA VERECEK?

            30 Ocak 2021 tarihinde son bulacak olan başvuruların hemen sonrasında adayların değerlendirmeleri yapılarak Şubat ayında ödemeleri gerçekleşecek. Burs ödemesi 9 ay boyunca yapılacak. Şubat ayında başlayan burs ödemeleri Ekim ayına kadar devam edecek.

            Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı'nın internet sitesinde yer alan bilgi şöyle;

            BURSUN SÜRESİ

            Madde 12- Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bursiyerlere ödeme yapılmaz.
            Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfından burs almaya başlayan öğrenciler için 5 yıl, lisans eğitimi için azami 4 yıl süreyle verilir. Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.
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            Haberler Ekonomi Öğrencilere geri ödemesiz toplamda 3.600 TL burs müjdesi! Son 4 gün kaldı! Başvuru devam ediyor!