Öğrencilere geri ödemesiz toplamda 3.600 TL burs müjdesi! Son 4 gün kaldı! Başvuru devam ediyor!

Üniversite eğitimleri süresince 4 yıllık lisans eğitimi alan öğrencilere birçok eğitim kurumu ve vakıftan burs yardımı yapılıyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından alternatif kurumlara yönelen öğrenciler burs veren kurumları araştırıyor. Hasan Faydasıçok Eğitim bursuna alttan en fazla iki dersi bulunan, genel not ortalaması 2.5 üstünde olan öğrenciler başvuru yapabiliyor. Üstelik herhangi bir kurumdan burs veya kredi alan öğrenciler eğitim yardımından faydalanabilir. Başvuru süreci internet üzerinden adli sicil kaydı, üniversite öğrenci belgesi, ikametgah adresi belgesi ile sağlanıyor. Devlet üniversitesi ve vakıf üniversitelerinde burslu okuyan öğrenciler başvuru yapabilecek. Peki Hasan Faydasıçok burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
400 TL BURS ŞARTLARI NELERDİR?
Bu burstan yararlanmak için, alttan en fazla 2 dersi olan, not ortalaması 2.5 üzerinde olan tüm öğrenciler başvurabilir. Ayrıca her hangi bir eğitim kurumu veya vakıftan burs alan öğrenciler de başvuru yapabilirler.
İnternet üzerinden adli sicil kaydı, ikametgah adresi belgesi, üniversite öğrenci belgesi ile başvurularınızı yapabilirsiniz.
HASAN FAYDASIÇOK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bu burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, Hasan Faydasıçok Eğitim vakfı e-bursun sayfası üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirler.
Gerekli olan bilgiler ise Ad, Soyad, T.C. No. ve Email adresiniz ile sisteme kaydını yapan öğrenciler e-bursum arama motoruna "Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı" yazıp başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.
"Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı" 400 TL'lik burs başvuru tarihi 9-30 Ocak 2021 tarihleri arasında başvuruları kabul edecektir.