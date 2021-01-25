Öğrencilere geri ödemesiz toplamda 3.600 TL burs müjdesi! Son 4 gün kaldı! Başvuru devam ediyor!

HASAN FAYDASIÇOK EĞİTİM VAKFI BURSU NE ZAMAN HANGİ AYLARDA VERECEK?

30 Ocak 2021 tarihinde son bulacak olan başvuruların hemen sonrasında adayların değerlendirmeleri yapılarak Şubat ayında ödemeleri gerçekleşecek. Burs ödemesi 9 ay boyunca yapılacak. Şubat ayında başlayan burs ödemeleri Ekim ayına kadar devam edecek.

Hasan Faydasıçok Eğitim Vakfı'nın internet sitesinde yer alan bilgi şöyle;

BURSUN SÜRESİ



Madde 12- Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında bursiyerlere ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfından burs almaya başlayan öğrenciler için 5 yıl, lisans eğitimi için azami 4 yıl süreyle verilir. Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.