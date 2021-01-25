Bankaların konut kredisi faiz oranları yenilendi. Merkez Bankası'nın son faiz kararı öncesinde atılan adımlar sonrasında en düşük faiz oranına sahip bankaları, 100 bin TL konut kredisi için oluşan ödeme planlarını ve güncel ödeme seçeneklerini sizlerle paylaşıyoruz. 10 yıl vadeli konut kredisi kullanımlarında en düşük oran İNG Bank'ta bulunuyor. Banka yüzde 1.36 faiz oranıyla güncel ve standart kredilerde arasında en düşük maliyete sahip bankalardan biri olarak ön plana çıkıyor.
İNG Bank'ın yanında Akbank ise yüzde 1.39 faiz oranıyla dikkat çeken bankalar arasında. 120 ay vadeli konut kredisi kullanımlarında listenin üçüncü sırasında ise İş Bankası yüzde 1.40 faiz oranıyla bulunuyor. Bu kredi faiz oranlarının yanında çeşitli özel bankalar yüzde 1.40'dan daha yüksek faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.
Devlet bankalarında ise konut kredisi faizleri sıfır ve ikinci el konut kredisi kullanımlarına göre değişiyor. Bankalar sıfır konut alımlarında daha düşük faiz uyguluyorlar. Vakıfbank sıfır konut alımlarına yüzde 1.49 faiz oranıyla kredi sağlıyor. Halkbank ve Ziraat Bankası ise yüzde 1.50 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. İkinci el konut alımlarında uygulanan faiz oranı yüzde 1.65 oluyor.