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    • Ekonomi
    • 25.01.2021 09:33
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    • 25.01.2021 09:33
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    nde yeni hafta depremi! , , , İNG, , , indirimli faizler

    Aşına olduğunuz üzere ev kredileri, gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış ev alımlarının finanse edilmesi emeliyle, satın alınacak evin ipoteği alınarak veya satış taahhüdü kontratına bağlı olarak garantörlü/iyi maksat mektubu güvenceyi ile kullandırılan kredilerdir. Ev kredisi kullanımlarında alıcılar genellikle 120 ay vadeli ev kredisi kullanımı yaparlar. bankaları da özel bankalarda müşterilerin alacakları sıfır ve ikinci el evin ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında kredi imkanı sunarlar. Bazı bankalar evin tamamı için kredi verirler ancak ek teminat talep ederler. İşte , , , İNG, , , indirimli faizler...

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    Konut kredisinde yeni hafta depremi! TEB, Finansbank, İNG, İş Bankası indirimli faizler

    Bankaların konut kredisi faiz oranları yenilendi. Merkez Bankası'nın son faiz kararı öncesinde atılan adımlar sonrasında en düşük faiz oranına sahip bankaları, 100 bin TL konut kredisi için oluşan ödeme planlarını ve güncel ödeme seçeneklerini sizlerle paylaşıyoruz. 10 yıl vadeli konut kredisi kullanımlarında en düşük oran İNG Bank'ta bulunuyor. Banka yüzde 1.36 faiz oranıyla güncel ve standart kredilerde arasında en düşük maliyete sahip bankalardan biri olarak ön plana çıkıyor.

    İNG Bank'ın yanında Akbank ise yüzde 1.39 faiz oranıyla dikkat çeken bankalar arasında. 120 ay vadeli konut kredisi kullanımlarında listenin üçüncü sırasında ise İş Bankası yüzde 1.40 faiz oranıyla bulunuyor. Bu kredi faiz oranlarının yanında çeşitli özel bankalar yüzde 1.40'dan daha yüksek faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

    Devlet bankalarında ise konut kredisi faizleri sıfır ve ikinci el konut kredisi kullanımlarına göre değişiyor. Bankalar sıfır konut alımlarında daha düşük faiz uyguluyorlar. Vakıfbank sıfır konut alımlarına yüzde 1.49 faiz oranıyla kredi sağlıyor. Halkbank ve Ziraat Bankası ise yüzde 1.50 faiz oranıyla kredi imkanı sunuyor. İkinci el konut alımlarında uygulanan faiz oranı yüzde 1.65 oluyor.

        Ziraat Bankası, TEB, Finansbank, İNG, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank indirimli faizler


        KONUT KREDİSİ NEDİR?

        Gerçek kişilere, yeni ya da kullanılmış konut alımlarının finanse edilmesi amacıyla, satın alınacak konutun ipoteği alınarak veya satış vaadi sözleşmesine bağlı olarak garantörlü/iyi niyet mektubu teminatı ile kullandırılan kredilerdir. Ayrıca mevcut konut kredisi borcunun daha uygun faiz ve vade koşulları ile değiştirilmesini sağlamak üzere başka bir bankaya taşınarak Konut Kredisi kullanılması da mümkündür. Bu krediler Konut Kredisi Borç Transferi ve Yeniden Yapılandırma Kredisi olarak da bilinen Refinansman Kredileridir.

        2007'de yasalaşan Mortgage Yasası ile tüm konut kredileri mortgage kapsamına alınmıştır. Bu sayede tüketiciler düşük aylık ödemelerle ve yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olabilmektedir. Bu kredilerin vadeleri 20 yıla kadar uzayabilmektedir.

        Konut kredisinde satın alınan konutlar teminat olarak alınır. Ticari nitelikli gayrimenkuller ise teminat olarak alınamaz. Bu teminat kapsamında banka, satın alınacak konut üzerine kendi lehine ipotek tesis eder. Kredi ödemesinin bitmesinin ardından ipotek kaldırılır.

            Konut kredisi tutarı krediye konu gayrimenkulün belirlenen değerinin %75'i kadar olabilmektedir. Örneğin; ekspertiz değeri 100.000 TL olan bir evi satın almak için kullanılabilecek maksimum konut kredisi tutarı 75.000 TL'dir.

            Konut kredisi veren bankalar sabit veya değişken faiz uygulayabilir. Türkiye'de uygulanan konut kredisi faizleri genellikle sabittir. Yani, kredinin vadesi boyunca ödenecek kredi taksit tutarı değişmez. Sabit faizli konut kredilerinde vadesinden önce kredinin kapanması durumunda %2 erken kapama komisyonu ödenir.
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            Haberler Ekonomi Konut kredisinde yeni hafta depremi! Ziraat Bankası, TEB, Finansbank, İNG, İş Bankası, Akbank, Vakıfbank indirimli faizler