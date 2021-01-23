Milyonlara emeklilik fırsatı doğdu! Hemen başvur anında emekli ol! Son gün 1 Şubat...

Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren silinen günleri avantajlı şekilde ihya etme fırsatı sürüyor. Emekli olabilmek için prime ihtiyaç duyan Bağ-Kur'lulara daha önce silinen günlerini yeniden canlandırma için başvurular alınmaya başlamıştı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. 1 Şubat'a kadar borcunu sildiren Bağ-Kur'lular önümüzdeki ay itibarıyla emekli aylıkları alabilecekler.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2020'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.