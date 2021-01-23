Milyonlara emeklilik fırsatı doğdu! Hemen başvur anında emekli ol! Son gün 1 Şubat...

Bakan duyurdu: GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini açıkladı.



YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK



Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.