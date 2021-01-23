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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 14:22
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    • 23.01.2021 14:22
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    Milyonlara emeklilik fırsatı doğdu! Hemen başvur anında emekli ol! Son gün 1 Şubat...

    Milyonlarca vatandaş emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olmayı bekleyenler için iyi bir haber geldi. Başvurusunu 1 Şubat 2021'e kadar yaptıranlara emeklilik hakkı doğuyor. Yapılandırma kapsamında 'lulara müjde geldi. Emekli olabilmek için prime ihtiyaç duyan Bağ-Kur'lulara daha önce silinen günlerini yeniden canlandırmak için başvurular alınmaya başlamıştı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Emeklilik için daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma ile daha az ödeyerek canlandırabilecek.

    takvim.com.tr
    Milyonlara emeklilik fırsatı doğdu! Hemen başvur anında emekli ol! Son gün 1 Şubat...

    Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren silinen günleri avantajlı şekilde ihya etme fırsatı sürüyor. Emekli olabilmek için prime ihtiyaç duyan Bağ-Kur'lulara daha önce silinen günlerini yeniden canlandırma için başvurular alınmaya başlamıştı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. 1 Şubat'a kadar borcunu sildiren Bağ-Kur'lular önümüzdeki ay itibarıyla emekli aylıkları alabilecekler.

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

    Yapılandırma yasası ile milyonlarca vatandaş rahat nefes aldı. Yapılandırma fırsatlarından biri de Bağ-Kur'luları ilgilendiriyor. Emekli olabilmek için prim gününe ihtiyaç duyulurken, daha önce durdurulan prim günlerine ihtiyacı olanlar, bunları yapılandırma kapsamında ihya edebilecek yani canlandırabilecek. 1 Aralık 2020'de başlayan başvurular, 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

    İhya başvuruları Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor. Başvuruların ardından silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Bağ-Kur'lular, daha önce durdurulan hizmet sürelerini avantajlı şekilde ihya edebilecek.

        ÖDEMELER NASIL OLACAK?

        Ödemelerin 3 ay içinde yapılması zorunluluğu bulunuyor. Belirlenen borç tutarının tamamını Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.

        NASIL HESAPLANACAK?

        Bağ-Kur'lular durdurulan sigortalılık süresinin primini bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 15 lira) ödeyerek günlerini kazanabiliyordu.

        Yeni düzenlemeye göre, ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve güncelleme yapılacak.

        SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ

        SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:

        Tahsis numarasının son rakamına göre;

        - 9 olanlar her ayın 17'sinde,

        - 7 olanlara her ayın 18'inde,

        - 5 olanlara her ayın 19'unda,

        - 3 olanlara her ayın 20'sinde,

        - 1 olanlara her ayın 21'inde,

        - 8 olanlara her ayın 22'sinde,

        - 6 olanlara her ayın 23'ünde,

        - 4 olanlara her ayın 24'ünde,

        - 2 olanları her ayın 25'inde,

        - 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.

        BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?

        Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.

        İşte ödeme günleri listesi:

        Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

        Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

        Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

        Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar

            Bakan duyurdu: GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek

            Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini açıkladı.


            YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

            Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Ekonomi Milyonlara emeklilik fırsatı doğdu! Hemen başvur anında emekli ol! Son gün 1 Şubat...