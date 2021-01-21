EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1500 LİRAYA ÇIKARAN KARAR!



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geçen yıl yayımladığı bir genelge ile en düşük emekli aylığının nasıl uygulanacağına açıklık getirmişti.



En son 2018'in sonlarında yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.000 liraya çıkartılmış ve 2019 başından itibaren de düşük emekli maaşı alanların maaşları bin liraya tamamlanmıştı. Yeni düzenlemeden de 200 bine yakın emekli yararlanmıştı. Şimdi de koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 1.500 lira çıkartıldı.