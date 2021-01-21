Hangi SGK ve Bağkur'lu emekli aylıklarına zam yapılmadı? Koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki tesirlerinin azaltılması emeliyle devreye alınan ekonomik pakette, en düşük emekli ücreti 1.500 liraya çıkarılmıştı. Bu farklılıkla örneğin maaşı 850 lira olan bir emekliye 650 lira Hazine desteği sağlanarak ücreti 1.500 liraya tamamlanıyor. Öte yandan, 6 ayda bir yapılan emekli ücretlerindeki çoğalışlar, Hazine takviyesinden düşüleceği için bu ve eşi emekliler klasik emeklilere sağlanan zamlardan faydalanamayacak. Yaklaşık 100 bin emekliyi ilgilendiren bu durum çoğu zaman sosyal güvenlik uzmanlarına sorulan sorularda da karşımıza çıkıyor.
HANGİ EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM YAPILMADI?
Posta Gazetesi'nde çalışma hayatı, emeklilik ve çalışan hakları konusunda yazılar kaleme alan Ekrem Sarısu da bir okuyucusundan konu ile ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Soru: Eşim Bağkur'dan 1.000 TL engelli maaşı alıyordu. Pandemi dolayısıyla 2020 yılı Mart, Nisan ayı gibi bir zamanda 500 TL maaşına zam yapıldı. Temmuz ayında zam yapılmadı. Şimdi 2021 yılı Ocak ayında zam yapıldı mı, yapıldı ise ne kadar? l Said GÜDER
Cevap: Eşinizin muhtemelen gerçek aylığı 1.000 liranın altındaydı. Hükümet önce 1.000 liranın altında olan emekli aylıklarına ilişkin ödemelerin (ek ödeme dahil), Ocak 2019'dan itibaren 1.000 liradan az olamayacağı, sonrada Mart 2020'den itibaren de 1.500 liranın altındaki emekli aylıklarına ilişkin ödemelerin (ek ödeme dahil) 1.500 liradan az olamayacağı, hesaplanan aylıkları bu tutardan düşük olanlara 1.500 TL ödeneceği, aradaki farkın Hazine'den karşılanması yönünde karar aldı.
Bu düzenlemeye göre; emekli aylığına ilişkin ödemeler (ek ödeme dahil) 1.500 liraya ulaşana kadar, emekli aylıklarına zam yapılmayacak. Çünkü bu artış bir emekli aylığı artışı olmayıp, emekli aylığı ile 1.500 lira arasındaki farkın Hazine'den ödenmesine ilişkin sosyal yardım mahiyetinde bir ödemedir.
Eşinizin gerçek aylığı 1.500 liraya ulaşana kadar, aylığına zam yapılmayacağından, 2021 için de zam yapılmamıştır. Gerçek aylık tutarına bağlı olarak muhtemelen önümüzdeki bir kaç yılda zam yapılmayabilir."