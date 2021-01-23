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    • Ekonomi
    • 23.01.2021 13:15
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    • 23.01.2021 13:15
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    1800 dolar vurgusu! 2021 tahminleri geldi! için Moody's açıklamasında göze çarpan detay!

    2021 yılı altın fiyatları için Moody's tahmini geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 2021 tahminlerinde bulundu. Yapılan açıklamada için 1800 dolar barajı dikkat çekti. Açıklamada, “Mevcut spot altın fiyatları ons başına 1.800 doların üzerinde. Fiyatların 2021’in ilk yarısına kadar yeni aralığımızın üst sınırında veya üstünde kalmasını bekliyoruz.” denildi. Altın fiyat aralığındaki artışı destekleyen, vadeler boyunca reel faiz oranlarının önümüzdeki birkaç yıl boyunca düşük kalmasının beklendiği görüşü piyasada hakim.

    takvim.com.tr
    1800 dolar vurgusu! 2021 altın fiyatı tahminleri geldi!

    Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's 2021 yılı altın fiyatı tahminlerinde bulundu. Moody's açıklamasında altın ons fiyatı için 1800 dolar vurgusuna değinildi. Kurumdan daha önce yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha uzun yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtilmişti. Altın tahminlerinde ise altına baskı oluştuğu belirtildi. Açıklamada altın ons fiyatının 1800 dolar üzerinde olduğu bildirilirken fiyatların 2021 yılının ilk yarısında üst sınırda olacağı bildirildi.

    2021 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ!

    Yapılan açıklamada altında baskı oluşturulduğu bildirilirken, "Gözden geçirilmiş aralık, altının diğer metallerle aynı arz / talep temellerine sahip olmadığı ve büyük ölçüde güvenli bir liman veya değer deposu olarak görüldüğü ve küresel makroekonomik faktörlere tepki olarak dalgalanan görüşümüzü içeriyor" Moody's "piyasa duyarlılığı ve spekülatif konumlandırma sonuç olarak altın fiyatlarını oynak tutacaktır" vurgusu yapıldı.

    Açıklamada altın ons fiyatının 1800 dolar üzerinde olduğu bildirilirken fiyatların 2021 yılının ilk yarısında üst sınırda olacağı bildirildi.

    Açıklamada, "Mevcut spot altın fiyatları ons başına 1.800 doların üzerinde. Fiyatların 2021'in ilk yarısına kadar yeni aralığımızın üst sınırında veya üstünde kalmasını bekliyoruz." denildi.

    Moody's "piyasa duyarlılığı ve spekülatif konumlandırma sonuç olarak altın fiyatlarını oynak tutacaktır" vurgusu yapıyor ve ekliyor:

    "Mevcut spot altın fiyatları ons başına 1.800 doların üzerinde. Fiyatların 2021'in ilk yarısına kadar yeni aralığımızın üst sınırında veya üstünde kalmasını bekliyoruz."

    Altın fiyat aralığındaki artışı destekleyen, vadeler boyunca reel faiz oranlarının önümüzdeki birkaç yıl boyunca düşük kalmasının beklendiği görüşü piyasada hakim.

        Moody's, merkez bankalarının 2021 yılına kadar piyasa likiditesini ve finansal koşulları desteklemeye devam edeceğine inanıyor.

        Ekonomik toparlanmanın 2021'de hala tamamlanmayacağı ve teknolojik yeniliklerin kalıcı uzun vadeli enflasyonu düşürücü baskıları göz önüne alındığında, 2021'de enflasyondaki düşüş riskleri daha yüksek olacaktır.

        UZUN VADELİ DURAKSAMA RİSKİ ARTABİLİR

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha uzun yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtildi.

        Euro Bölgesi'ndeki düşük büyüme, düşük enflasyon ve düşük faizin 1990'lı yılların Japonya'sı ile benzerlik taşıdığı kaydedilen açıklamada, "Euro Bölgesi'nde Japonya'dakine benzer bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda bunun bütün sektörlerdeki krediye ilişkin sonuçları negatif olur." denildi.

        Uzun vadeli düşük büyüme ve düşük enflasyonun yaşandığı Euro Bölgesi'nde üye ülkelerin kamu borçlarını azaltmalarının son derece zor olacağı vurgulanan açıklamada, kamu borcu açısından en yüksek riske Yunanistan, İtalya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sahip olduğu bildirildi.

        Açıklamada, Euro Bölgesi'ndeki bankaların gelecek dönemde karlarını koruyabilmesinin zorlaşabileceği, bunun bankaların varlık kalitelerinin zayıflamasına neden olabileceği kaydedildi.
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        Haberler Ekonomi 1800 dolar vurgusu! 2021 altın fiyatı tahminleri geldi! Altın ons fiyatı için Moody's açıklamasında göze çarpan detay!