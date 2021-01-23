Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's 2021 yılı altın fiyatı tahminlerinde bulundu. Moody's açıklamasında altın ons fiyatı için 1800 dolar vurgusuna değinildi. Kurumdan daha önce yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin mevcut düşük faiz ortamında daha uzun yavaş ve uzun süreli olabileceği belirtilmişti. Altın tahminlerinde ise altına baskı oluştuğu belirtildi. Açıklamada altın ons fiyatının 1800 dolar üzerinde olduğu bildirilirken fiyatların 2021 yılının ilk yarısında üst sınırda olacağı bildirildi.

2021 ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ!

Yapılan açıklamada altında baskı oluşturulduğu bildirilirken, "Gözden geçirilmiş aralık, altının diğer metallerle aynı arz / talep temellerine sahip olmadığı ve büyük ölçüde güvenli bir liman veya değer deposu olarak görüldüğü ve küresel makroekonomik faktörlere tepki olarak dalgalanan görüşümüzü içeriyor" Moody's "piyasa duyarlılığı ve spekülatif konumlandırma sonuç olarak altın fiyatlarını oynak tutacaktır" vurgusu yapıldı.