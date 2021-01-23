Nakit ihtiyacı olan ve ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından bankaların teklifleri merak konusu olmaya devam ediyor. 36 ay vade imkanı ile bankaların pek çok teklifi var. Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar yeni yılla birlikte sunulan avantajları öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere ihtiyaç kredilerinde belirli zamanlar arasında değişikler yapılıyor. Bankalar kredi ihtiyacını olanlar için yeni tekliflerini duyurarak bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Dosya masrafı yok, tahsis ücreti yok şeklinde duyurulan enpara'nın aylık %1,65 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi imkanı son dönemde ön planda bulunuyor. Ayrıca Ziraat Bankası'nın 1,64'lük tüketici kredisi faiz oranı ile en dikkat çeken teklifler arasında yerini aldı.

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 2,01 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 418 lira 75 kuruş.

25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,79. Aylık taksit tutarı 1004 lira.

50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1940 lira.