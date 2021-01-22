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    • 23.01.2021 04:32
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    Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borçlularının yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

    Bakan Selçuk duyurdu! GSS ve Bağ-Kur prim...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini açıkladı.




    YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
    Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.



    İşte Zehra Zümrüt Selçuk'un o paylaşımı;


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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek