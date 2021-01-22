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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 17:26
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    • 22.01.2021 17:26
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Pandemiye rağmen yenilikçi girişim ları 2020'de yüzde 74 arttı

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yenilikçi girişim larının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu bildirdi.

    Bakan açıkladı: Pandemiye rağmen yüzde 74 arttı

    Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, lerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti.

    Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.


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    Haberler Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları 2020'de yüzde 74 arttı