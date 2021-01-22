Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti.





2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin en önemli başlıklarından birini girişimcilik oluşturuyor. Bu alanda başlattığımız seferberlik meyvelerini veriyor.



Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre % 7️⃣4️⃣ artış göstererek 1️⃣7️⃣7️⃣ Milyon $ oldu. pic.twitter.com/7mMtNGwZgp — Mustafa Varank (@varank) January 22, 2021

Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.







