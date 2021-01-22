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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 17:26
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    • 22.01.2021 17:26
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    , ? Sorularının yanıtları merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerinde de düzenleme yapıldı. Peki A-101, , , , nedir? Sokağa çıkma yasağında vatandaşlara belli saatler aralığında dışarıya çıkma ve en yakın markete, manava, fırına gitmesine izin veriliyor. İşte güncel A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri…

    takvim.com.tr
    Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık?

    Marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı gündemde en çok konuşulan ve arama motorları üzerinden sorgulananlar arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine göre marketlerin hizmet verdiği saatlerde de güncelleme yapıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge de yayınlandı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri neidr? İşte yanıtı…

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

    Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

        ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ŞOK hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

        BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

        BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

        BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

            A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

            A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.

            A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

            MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

            Hafta içi marketler saat 10:00'da açılıyor ve 20:00'ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise market çalışma saatleri 10:00 ve 17:00 oluyor.

            Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

            Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.
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            Haberler Ekonomi Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri