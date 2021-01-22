Marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı gündemde en çok konuşulan ve arama motorları üzerinden sorgulananlar arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine göre marketlerin hizmet verdiği saatlerde de güncelleme yapıldı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge de yayınlandı. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler açık mı, kaça kadar açık? A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Migros market çalışma saatleri neidr? İşte yanıtı…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.