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    • 22.01.2021 14:52
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan,   Merkezi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, "Merkezin OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz" dedi.

    Başkan , 'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

    İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
    'nin merkezi vasıtasıyla teşkilatın dahil geniş coğrafyaya yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız.

    Salgın var olan küresel durgunluğun daha da derinleşmesine yol açtı.

    Toplumdaki adaletsizliğin de arttığını gördük.

    OECD hem salgınla mücadelede hem de sorunların çözümünde ön almıştır.

    ve bağlı kuruluşlarıyla G-20 dahil diğer örgütlerle etkin işbirliği sergilemiştir.

    Bu süreçte İstanbul merkezi üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi hususunda gayret gösterecektir.

    Merkezin OECD'nin çalışmalarında gerçek anlamda merkezi bir rol üstlenmesini temenni ediyoruz.

    ile iletişim halinde çok geniş bir alanda hizmet sunmasını bekliyoruz.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Başkan Erdoğan'dan OECD İstanbul Merkezi açılışında önemli açıklamalar