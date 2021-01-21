Bu tarih son gün! 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle otomobil alabilirsiniz! Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Pandemi döneminde ikinci el ve sıfır araba modellerinin fiyatlarının artması, yeni araç satın alacak veya aracını yenilemek isteyenlerin en ucuz sıfır araçlara yönlenmesine neden oldu. Zira son dönemde artan faiz oranları ve firmalar tarafından sonlandırılmaya başlayan kampanyalar sonrası araç satın almak bir hayli zorlaştı. İşte 2021 Ocak ayı fiyat listesine göre yeni yılda alabileceğiniz en ucuz araç modellerinin listesi ve fiyatları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
FİAT
2020 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124.900 TL
2021 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL
2020 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 144.900 TL
2021 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 145.900 TL
2020 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 160.900 TL
2021 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL
Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL
Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL