Bu tarih son gün! 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle otomobil alabilirsiniz! Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Pandemi döneminde ikinci el ve sıfır araba modellerinin fiyatlarının artması, yeni araç satın alacak veya aracını yenilemek isteyenlerin en ucuz sıfır araçlara yönlenmesine neden oldu. Zira son dönemde artan faiz oranları ve firmalar tarafından sonlandırılmaya başlayan kampanyalar sonrası araç satın almak bir hayli zorlaştı. İşte 2021 Ocak ayı fiyat listesine göre yeni yılda alabileceğiniz en ucuz araç modellerinin listesi ve fiyatları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...