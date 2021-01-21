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    • Ekonomi
    • 22.01.2021 08:12
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    • 22.01.2021 08:12
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    , , , , ve ... Son gün belli! 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle otomobil alabilirsiniz!

    Son gün belli! 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle otomobil alabilirsiniz! 2021 Ocak ayı en ucuz araç modellerinin listesini ve fiyatlarını sizler için bir araya derledik. Yeni yılın girmesi ile birlikte otomotiv devleri fiyatlarını baştan güncelledi ve yeni fiyatları ile müşterilerini karşılamaya başladı. Zira son dönemde artan faiz oranları ve firmalar tarafından sonlandırılmaya başlayan kampanyalar sonrası araç satın almak bir hayli zorlaştı. İşte 2021 Ocak ayı fiyat listesine göre yeni yılda alabileceğiniz en ucuz araç modellerinin listesi ve fiyatları...

    takvim.com.tr
    Bu tarih son gün! 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle otomobil alabilirsiniz!

    Bu tarih son gün! 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle otomobil alabilirsiniz! Otomobil markaları şu dönemde vatandaşların araba alabilmeleri için çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Pandemi döneminde ikinci el ve sıfır araba modellerinin fiyatlarının artması, yeni araç satın alacak veya aracını yenilemek isteyenlerin en ucuz sıfır araçlara yönlenmesine neden oldu. Zira son dönemde artan faiz oranları ve firmalar tarafından sonlandırılmaya başlayan kampanyalar sonrası araç satın almak bir hayli zorlaştı. İşte 2021 Ocak ayı fiyat listesine göre yeni yılda alabileceğiniz en ucuz araç modellerinin listesi ve fiyatları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

    FİAT

    2020 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124.900 TL

    2021 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL

    2020 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 144.900 TL

    2021 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 145.900 TL

    2020 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 160.900 TL

    2021 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL

    Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL

    Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL

    Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL

    Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL

        RENAULT

        2020 Renault Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: 152.950 TL

        2021 Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg: 155.950 TL

        Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: 140.950 TL

        Renault Symbol Joy 1.0 TCe ECO 100 bg : 154.950 TL

        KİA

        Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 141.100 TL

        Kia YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Elegance Tekno Paket: 156.400 TL

        HYUNDAİ

        2021 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 152.600 TL

        2020 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): 143.095 TL

        2021 Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli): 160.450 TL

        2021 Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 165.900 TL

        2020 Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli): 160.950 TL

            DACİA

            Dacia Sandero Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 158.950 TL


            Dacia Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg: 137.950 TL

            CİTROEN

            2020 Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 145.000 TL

            2021 Citroen C3 1.2 PureTech 5 İleri Manuel Feel: 151.500 TL
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            Haberler Ekonomi Renault, Fiat, Hyundai, Kia, Citroen ve Dacia... Son gün belli! 50.000 TL 24 ay 1,49% faizle otomobil alabilirsiniz!