Satan kafayı duvarlara vuruyor! ÖTV indirimi beklerken zam şoku! Koronavirüs salgınının otomotiv pazarındaki etkileri devam ediyor. İkinci el otomobillerin fiyatlarının pandemi sürecinde fiyatını ikiye katlayarak artmasından şikayet eden vatandaşlar, sıfır km araçlara yönelmek zorunda kaldı. 2021 Ocak ayı ile birlikte bazı kurumsal bankaların uygun taşıt kampanya desteğini geri çekmesiyle birlikte sıfır araba almak için bekleyen vatandaşlar, 2021 Ocak ayı en uygun sıfır araba listesini araştırma yapmaya başladı... İşte Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda 2021 yılı sıfır araç fiyatları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN FİYATLARINI ARTIRDI!
Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Ocak ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka 2021 Ocak ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.
İŞTE OCAK 2021 SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI
Kia Yeni yıla yeni bir araçla başlamak isteyen otomobil severler için; 2021 yılına özel Ocak ayında binek modellerinde; 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faiz ve 24 ay kredi imkânı bulunan otomobil kampanyaları sunuyor.
XCeed ve hibrit SUV sınıfında bulunan Niro; 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Dizel motorlu Ceed 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini beklerken; benzinli Ceed ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faizle satın alınabiliyor.
SUV segmentinin iddialı modellerinden Kia Sportage, ocak ayına özel 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni bir otomobil satın almak isteyenleri bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Markanın hafif ticari araç modeli Bongo ise 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ile tercih edilebiliyor.