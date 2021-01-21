Emeklilere 4.500 TL avans yolda! Gözler kararda! Emekliye 3 maaş geri ödemeli avans imkanı...

Emeklilere 4.500 TL avans müjdesi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 3 maaş geri ödemeli avans alabilecek. En düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğu düşünülürse toplamda 4.500 TL avans imkanı olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. İşte emekli avans için merak edilen bilgiler! Peki emekli avans nasıl alınır?

EMEKLİLERE 4.500 TL AVANS YOLDA!

Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var. Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde.