Emeklilere 4.500 TL avans yolda! Gözler kararda! Emekliye 3 maaş geri ödemeli avans imkanı...

Emeklilere 4.500 TL avans müjdesi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 3 maaş geri ödemeli avans alabilecek. En düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğu düşünülürse toplamda 4.500 TL avans imkanı olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. İşte emekli avans için merak edilen bilgiler! Peki emekli avans nasıl alınır?
EMEKLİLERE 4.500 TL AVANS YOLDA!
Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var. Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde.
Emekli maaşı 90 günlük süre içerisinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 8 bin 477 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.
Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj geliyor.
Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.
GÖZLER KARARDA
Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.