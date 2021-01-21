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    • 21.01.2021 15:10
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    • 21.01.2021 15:10
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    Emeklilere 4.500 TL avans yolda! Gözler kararda! Emekliye 3 maaş geri ödemeli avans imkanı...

    Emeklilere 3 maaş geri ödemeli avans imkanı veriliyor. Onayın çıkması halinde emekliler 4.500 TL avans alabilecek. Milyonlarca emekli geçtiğimiz günlerde zamlı maaşlarını almaya başladı. 2021 zamlı maaşlarını alan emeklilerin yüzü bir de avansla gülecek. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katı kadar avans alabilecek. Peki nasıl alınır?

    takvim.com.tr
    Emeklilere 4.500 TL avans yolda! Gözler kararda! Emekliye 3 maaş geri ödemeli avans imkanı...

    Emeklilere 4.500 TL avans müjdesi geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 3 maaş geri ödemeli avans alabilecek. En düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğu düşünülürse toplamda 4.500 TL avans imkanı olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. İşte emekli avans için merak edilen bilgiler! Peki emekli avans nasıl alınır?

    EMEKLİLERE 4.500 TL AVANS YOLDA!

    Bir güzel haber de emeklilik başvurusu yapanlara var. Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde.

    Emekli maaşı 90 günlük süre içerisinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 8 bin 477 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.

    Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj geliyor.

    Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.

    GÖZLER KARARDA

    Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.

        EN AZ 4.500 TL

        En düşük maaşın bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az avans 4 bin 500 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

        Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.
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