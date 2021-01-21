2021 Ocak ayı en ucuz araç modellerinin listesini ve fiyatlarını sizler için bir araya derledik. Yeni yılın girmesi ile birlikte otomotiv devleri fiyatlarını baştan güncelledi ve yeni fiyatları ile müşterilerini karşılamaya başladı. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
FİAT
2020 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 124.900 TL
2021 Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 130.900 TL
2020 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 144.900 TL
2021 Fiat Egea Hatchback Street 1.4 Fire 95 HP: 145.900 TL
2020 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 160.900 TL
2021 Fiat Egea Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL
Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL
Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL
Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL