Binek araçların tek parça (monokok) gövdesinin aksine, teknik olarak SUV araçların yapısı; Şasi iskeleti ve gövdenin ayrı ayrıdır. Sağlam bir şasi iskeleti üzerine ayrı bir gövde oturtulmuştur. Bununla beraber farklı üreticiler tek parça gövdeli SUV'ler üreterek bu genellemenin dışına çıkmışlardır. Özellikle iki tekerden çekişli ve küçük SUV görünüşlü Crossover araçlar, binek araç gövdesinden türetilmiş yüksek araçlar olarak piyasaya sunulmuştur.

Dünyada ve Türkiye'de MPV, Crossover ve SUV araçlar gün geçtikçe daha popüler olmakta ve pazar payları giderek artmaktadır.