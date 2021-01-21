Zam gelmeden bakan bir daha bakıyor! 150.000 TL altı sıfır SUV modelleri... 2021 yılında sıfır SUV otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında sadece 1 model kaldı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik. SUV açılımı; Sport Utility Vehicle, Türkçe'si Spor Amaçlı Taşıt. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip olan yüksek araçlara denir. Bu araçlar asfalt yollarda ve hafif arazilerde yol alabilirler. SUV araçlar genellikle dört tekerden çekme özelliğine sahiptirler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
200 BİN TL ALTI SIFIR SUV ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ VE FİYATLARI
FİAT
Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL
Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL
Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL
Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge Manuel: 178.900 TL
Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Street Manuel: 180.900 TL
Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street Manuel: 188.900 TL
Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Urban Manuel: 188.900 TL
Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Urban Manuel: 196.900 TL
DACİA
Dacia Duster 1.0 Tce Comfort Manuel: 175.900 TL
Dacia Duster 1.6 Comfort EKO-G Manuel: 183.000 TL
Dacia Duster 1.6 Prestige EKO-G Manuel: 192.000 TL
KİA
Kia Stonic 1.25 Cool Manuel: 175.900 TL
HYUNDAİ
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Style Manuel: 198.100 TL
SUV NE DEMEKTİR? SUV ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ
SUV; Spor donanımlı araç (Sport Utility Vehicle) anlamına gelmektedir. Karayolunda (On-road) ve arazide (Off-road) kullanıma uygun araçlara SUV denir. Off-road: yol dışı, arazi anlamına gelirken; On-road ise normal yol kullanımı anlamına gelir. Karakteristik (kendine has) özellikleri 4 tekerden çekiş yapabilmeleridir. 4 tekerden çekiş sistemi, sürekli veya isteğe bağlı olabilir.
SUV araçlar, Türkiye'de jip olarak isimlendirilen arazi araçlarının genel adıdır. SUV araçlar, stationwagon araçların off-road (arazi) versiyonlarına benzetilebilir. SUV araçlar yerden yüksek gövdeleri, büyük bagajları, büyük ve geniş tekerlekleri, güçlü motorları, genellikler dört tekerden çekiş sistemleri (4WD veya AWD) ile diğer araçlardan ayrılırlar.
Binek araçların tek parça (monokok) gövdesinin aksine, teknik olarak SUV araçların yapısı; Şasi iskeleti ve gövdenin ayrı ayrıdır. Sağlam bir şasi iskeleti üzerine ayrı bir gövde oturtulmuştur. Bununla beraber farklı üreticiler tek parça gövdeli SUV'ler üreterek bu genellemenin dışına çıkmışlardır. Özellikle iki tekerden çekişli ve küçük SUV görünüşlü Crossover araçlar, binek araç gövdesinden türetilmiş yüksek araçlar olarak piyasaya sunulmuştur.
Dünyada ve Türkiye'de MPV, Crossover ve SUV araçlar gün geçtikçe daha popüler olmakta ve pazar payları giderek artmaktadır.
Yüksek olmaları güven hissi verirken iyi bir görüş açısı da sunmakta ve kötü yol şartlarında (çukur-tümsek) kolayca sürüş imkanı vermektedir. Büyük bagaj ve geniş iç hacim konfor ve pratiklik sağlamaktadır. Buna benzer sebeplerle otomobil kullanıcıları büyük kasalı araçları tercih etmektedir. Otomotiv üreticileri bir çok alt modelle pazarın talebini karşılamaktadır. Suv görünümlü fakat 2 tekerden çekişe (4x2) sahip araçların satışları artmıştır.
Firmalar, hem arazi kullanımı için gerekli donanımlara sahip, hem de normal yol sürüşü için konfor donanımları sunabilen, normalde 2 tekerden çekiş sistemine sahip fakat gerektiğinde 4 tekerden çekiş de yapabilen SUV araçlar üretmektedir, böylece her iki yöndeki beklentiyi de karşılamaya çalışmaktadır. Yine bazı modellerdeyse lüks donanımlar sunularak üst sınıf müşterilerin beklentileri karşılanmaktadır.