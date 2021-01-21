Satan kafayı duvarlara vuruyor! ÖTV indirimi beklerken zam şoku! ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar aralık ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki aralık ayında hangi arabalar daha uygun? İşte İşte Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda 2021 yılı sıfır araç fiyatları... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de... Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Ocak ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişt
DÖVİZ KURU EN UYGUN SIFIR ARAÇLARIN FİYATLARINI ARTIRDI!
Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, Ocak ayı en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan vatandaşlar, geçtiğimiz ay ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka 2021 Ocak ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.
İŞTE OCAK 2021 SIFIR OTOMOBİL KAMPANYALARI
Kia Yeni yıla yeni bir araçla başlamak isteyen otomobil severler için; 2021 yılına özel Ocak ayında binek modellerinde; 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faiz ve 24 ay kredi imkânı bulunan otomobil kampanyaları sunuyor.
XCeed ve hibrit SUV sınıfında bulunan Niro; 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla SUV sahibi olmak isteyenlere avantajlar sunuyor. Dizel motorlu Ceed 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni sahiplerini beklerken; benzinli Ceed ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faizle satın alınabiliyor.
SUV segmentinin iddialı modellerinden Kia Sportage, ocak ayına özel 100 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla yeni bir otomobil satın almak isteyenleri bekliyor. Picanto, Rio ve Stonic modellerinde de 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Markanın hafif ticari araç modeli Bongo ise 50 bin TL'ye 12 ay boyunca yüzde 0 faiz fırsatı ile tercih edilebiliyor.
Ocak 2021 otomobil kampanyaları için Seat markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı.
SEAT yeni yılda gerçekleştirdiği kampanya ile Yeni Ateca'nın Xperience ve FR donanımlı versiyonlarında 24 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde; 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor. Ibiza'nın Style donanımlı versiyonunda 16 bin TL'ye varan indirim fırsatı bulunuyor.
Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise; 16 bin TL indirimle, 154 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.
130.000 TL, 2020 model Fiat Panda Urban 1.2 Fire 69 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 2020 model Fiat Panda Cross 4x4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 185.100 TL'dir.
Kampanya 09.01.2021-01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Alçaltılmış gövdesi, özel tasarım detayları ve 150 HP'lik 1.3 turbo benzinli motoru ile 2020 model Fiat 500X Sport, 12.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla.
12.000 TL, 2020 model Fiat 500X Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. Kampanya 09.01.2021 - 01.02.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak. Toyota açıklamasına göre, marka, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor.
Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL'den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL'den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL'den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL'den, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL'den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla dahil olacak.
Açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL'den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacak.
Ayrıca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid'in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL'lik fiyatıyla satışta olacak. Yüzde 0,99'dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuluyor.
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2020 model yılı C5 Aircross SUV modelinde ayda 4.500 TL taksit veya 120.000 12 ay %0 faiz veya 1 ay ötemeli %0 faiz kampanyaları sunulmaktadır. 2021 model yılı C5 Aircross SUV modelinde 120.000 TL 24 ay % 1,09 faiz kampanyası sunulmaktadır..
Ford Fiesta, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,991 faiz - Ford Focus model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 75.000 TL, 12 ay, %02 faiz - Yeni Ford Kuga model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 12 ay, %03 faiz
Yepyeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 120.000 TL, 24 ay, %0,994 faiz - Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 130.000 TL, 12 ay, %0,495 faiz
Mitsubishi Space Star 100 bin lira kredi 12 ay vade yüzde 0.99 faiz oranı .
Mitsubishi Eclipse Cross 100 bin lira kredi 12 ay vade yüzde 0.99 faiz oranı .
Nissan Qashqai 120 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı .
Nissan Micra 60 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0.99 faiz oranı .
Opel Grand Land X 150.000 TL, 12 Ay, %0 ya da 150.000 TL, 24 Ay, %0,69 .
Opel Crossland 150.000 TL, 12 Ay, %0 ya da 150.000 TL, 24 Ay, %0,69 .
Skoda Fabia 50.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyası .
Skoda Scala 100.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyası .
Skoda Kamiq 100.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyası .
Skoda Karoq 150.000 TL, 12 ay, %0 faiz kredi kampanyası .
SIFIR ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!
Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız.
Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın.
Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır. Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır.
Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.