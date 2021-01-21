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    • 21.01.2021 16:41
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    kataloğu 27 Ocak 2021! Carrefoursa indirimlerinde neler var?

    kataloğu 27 Ocak 2021 yayınlandı ve merakla incelenmeye başlandı. Belirli tarihler arasında yayınlanan ve en çok ziyaret edilen market zincirlerinden biri olan Carrefoursa yine birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata satışa sunuyor. Peki Carrefoursa indirimlerinde neler var? Temel gıdadan temizlik ürünlerine, atıştırmalıklardan kişisel bakıma, bebek ürünlerinden hijyen ürünlerine pek çok fırsat sizleri bekliyor.

    takvim.com.tr
    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak 2021!

    Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021 haberimizin içeriğinde yer alıyor. Şarküteri ürünlerinden süt ürünlerine, meyve sebzelerden deterjanlara, güzellik ürünlerinden temel gıdaya kadar daha pek çok kategoride indirimler vatandaşları bekliyor. Alacaklarını belirlemek ve alışveriş öncesinde liste yapmak için Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021 gündemde sıkça araştırıyor. Peki Carrefoursa indirimlerinde neler var? İşte güncel indirimler…

    Süt ve süt ürünleri

    Kişisel bakım ürünleri

    Temizlik ürünleri
        Haberler Ekonomi Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 27 Ocak 2021! Carrefoursa indirimlerinde neler var?