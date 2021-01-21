Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021 haberimizin içeriğinde yer alıyor. Şarküteri ürünlerinden süt ürünlerine, meyve sebzelerden deterjanlara, güzellik ürünlerinden temel gıdaya kadar daha pek çok kategoride indirimler vatandaşları bekliyor. Alacaklarını belirlemek ve alışveriş öncesinde liste yapmak için Carrefoursa aktüel ürünler kataloğu 14-27 Ocak 2021 gündemde sıkça araştırıyor. Peki Carrefoursa indirimlerinde neler var? İşte güncel indirimler…

Süt ve süt ürünleri