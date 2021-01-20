Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı. Uydunun elektrikli itki sistemi kullanılarak yaklaşık dört ay sürecek yörünge yükseltme manevraları ve uydu üzerindeki tüm operasyonlar planlandığı şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verdi.