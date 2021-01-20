Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.01.2021 12:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.01.2021 12:35
    ABONE OL

    2020'de de yüz binlerce kişiye istihdam sağladı! Bakan Selçuk son rakamı duyurdu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde aracılığı ile başlatılan Aktif İşgücü Programlarından 219 bin kadın ve 201 bin gencin yararlandığını duyurdu.

    Bakan son rakamı duyurdu! Yüz binlere istihdam kapısı oldu

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7'si kadınlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, salgının olumsuz etkilerine rağmen 2020'de istihdamın korunması ve artırılması noktasında önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

    'un 2020'de 869 bin işe yerleşmeye aracılık ettiğini aktaran Selçuk, işe yerleşmelerden 834 bininin özel sektörde olduğunu bildirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    İş gücünün mesleki nitelik ve tecrübesini artırmaya yönelik Aktif İşgücü Programlarına da değinen Selçuk, 2020'de düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına 336 bin kişinin katıldığını, 87 bin kişinin de Mesleki Eğitim Kursları ile meslek edindiğini aktardı.

    "2020'de 219 bin kadın, 201 bin genç Aktif İşgücü Programlarından yararlandı. Aktif İşgücü Programlarından faydalananlardan yüzde 51,7'si kadınlardan oluşuyor." değerlendirmesinde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Pandemi sürecinde iş ve meslek danışmanlığı hizmeti ile iş arayan vatandaşlara ve işverenlere destek verilmeye devam edildi. 2020'de 1 milyon 924 bin iş arayan vatandaşımızla 2,7 milyonu aşan bireysel görüşme yaparak vatandaşlarımızın iş bulmalarına, kendilerine uygun kurs ve programlara katılmalarına ve doğru mesleği seçmelerine yardımcı olduk. Bununla birlikte 379 bin işverenimize ziyaret gerçekleştirdik."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İŞKUR 2020'de de yüz binlerce kişiye istihdam sağladı! Bakan Selçuk son rakamı duyurdu