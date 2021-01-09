Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat 5A'nın yörünge yolculuğu 140 gün sürecek
Türksat haberleşme filosunun en güçlü uydusu Türksat 5A, yaklaşık 140 gün sürecek yolculuğunun ardından yörüngesine oturtulacak. Türkiye'nin 5. nesil uydusu Türksat 5A'nın kontrolü Gölbaşı Uydu Yer İstasyonu'na devredilecek ve buradan gönderilecek komutlarla uydu yaklaşık bir ay boyunca performans testlerine tabi tutulacak. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından Türksat 5A'nın bu yılın ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedefleniyor. Türksat 5A, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak. Türkiye'nin yeni Ku Bandı'nı kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak Türksat 5A, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.
09.01.2021 11:22
- Son Güncelleme: 09.01.2021 11:25
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