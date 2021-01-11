



YALNIZCA TEORİK DEĞİL AYNI ZAMANDA UYGULAMALI EĞİTİMLER

İş Kulüplerinde gerçekleşen eğitimle ilgili detayları paylaşan Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti:

"Beş güne kadar düzenlenebilen eğitimlerle katılımcılarımıza kendini ve işgücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Eğitim içeriklerini, hedef grubun ihtiyacı doğrultusunda belirliyoruz. Ayrıca işverenlerimizi de bu eğitime dâhil ediyoruz. Mülakat simülasyonlarına katılmalarını sağlıyoruz. Grup görüşmesi, bireysel çalışma ve akran danışmanlığı gibi yöntemleri kullanarak katılımcıların özgüvenini ve motivasyonunu artırıyoruz."