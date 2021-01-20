Bağkurlu ve SGK’lılar anında 1600 TL alacak… Başvuran herkese anında ödeme hesaba yatacak!

ATM'den başvuran SGK ve bağkurlu vatandaşlar anında alabilecekler. 13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine bankalar promosyon veriyor. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonları almak için tek yapmanız gereken bankayı seçmek. Emeklilerin yaklaşık yüzde 80'i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı promosyonu için şartlar ne? İşte Emekli maaşı promosyonu almak için yapılması gerekenler... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...