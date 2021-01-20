Bağkurlu ve SGK’lılar anında 1600 TL alacak… Başvuran herkese anında ödeme hesaba yatacak!

ATM'den başvuran SGK ve bağkurlu vatandaşlar anında alabilecekler. 13 milyon emekli ile vefat eden emeklilerin dul ve yetimine bankalar promosyon veriyor. Bankaların emeklilere aylıkları karşılığında verdiği promosyonları almak için tek yapmanız gereken bankayı seçmek. Emeklilerin yaklaşık yüzde 80'i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını açıklamaya başladı. Peki, Emekliye hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır? Emekli maaşı promosyonu için şartlar ne? İşte Emekli maaşı promosyonu almak için yapılması gerekenler... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
Hangi banka ne kadar promosyon ödemesi verecek?
Her banka emekli maaş müşterisi için promosyon ödemesi verecek. En az 1500 TL ye kadar maaş alanlar için verilirken ikinci ödeme miktarı 1500 ve 2500 TL arasında maaş alanlar için verilirken 2500 ve üzeri maaş alanlar için en fazla ödemeler yapılacak.
Bankaların verdiği ödeme miktarı;
AKBANK tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
850, 1.050, 1.250 lira..
DENİZBANK tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANKA tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
500, 625, 750 lira.
ING tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira.
İŞ BANKASI tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
1.000, 1.300, 1.600 lira.
ŞEKERBANK tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
650, 800, 1.000 lira. Ayrıca 1.000 liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus
VAKIFBANK tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
1.000, 1.250, 1.500 lira.
ZİRAAT BANKASI tarafından taahhüt veren müşteriler için verilecek promosyon ödemesi;
500, 625, 750 lira.
HANGİ EMEKLİLER PROMOSYON ALABİLİR?
Emekli maaşı bağlanan herkes istediği bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanıyor.Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmanız ve maaş aldığınız bankaya bu isteğinizi bildirmeniz yeterli. Tabi bir de '3 yıl kalma sözü' gerekiyor.
EMEKLİYE 2. PROMOSYON NE ZAMAN ÖDENECEK?
Emekliler için promosyon 2017'nin Şubat ayı sonunda hayata geçti. İkinci ödemeler 3 yıllık taahhüt süresi dolar dolmaz yapılacak.
2017'DEN SONRA PROMOSYON ALANLAR NE YAPACAK?
Onlar da 3 yıl bitince ikinci ödemeyi alacak. Örneğin; 2018 yılında alan bir emekli 2021'de ikinci promosyonu hak edecek. Taahhüt süresi sona eren emekliler, istedikleri bankayı seçip ikinci promosyonlarını oradan alabilir. Ancak süre dolmadan da banka değiştiriliyor. Eğer kredi kullanmamışsanız kalan sürenin promosyonunu iade edip ayrılabilirsiniz.
MAAŞ ALINAN BANKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. e-Devlet'ten de banka seçilebiliyor.
YENİ EMEKLİ OLAN PROMOSYON ALABİLİR Mİ?
Emeklilik başvurusu yapılırken maaş seçme imkanı var. Başvurunuzu yaparken promosyon tutarlarına bakarak seçim yapabilirsiniz. Maaş bağlanır bağlanmaz da taahhüdünüzü verip ödemeyi alabilirsiniz.