İŞKUR Türkiye'nin gençlerine 2021 yılında da iş bulmak için kurs desteğinde bulunacak.
Geçen yıl 423 bin kişinin katıldığı meslek kursları ve işbaşı eğitim programları bu yıl da devam edecek.
Katılımcılar günlük 100 liraya kadar harçlık alacak
İŞKUR'un düzenlediği meslek kurslarına katılan gençler, hem iş öğrenirken, hem de bu sürede cep harçlığı alabiliyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 020'de 423 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandığını belirterek, "Bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşlar aktif işgücü piyasası programlarından yararlandırılacak" dedi.
KADINLAR FAZLA
2020'de düzenlenen mesleki eğitim kurslarından 87 bin, işbaşı eğitim programlarından 336 bin kişinin faydalandığını anlatan Bakan Selçuk, "Katılanların yüzde 52'si kadınlardan oluşuyor.
Gençler de yoğun bir şekilde bu programlardan yararlanıyor.
Toplam katılımcıların yüzde 47'sini 24 yaş ve altında yer alan gençler oluşturuyor.
183 bin kişi imalat, 8 bin kişi ise bilgi ve iletişim sektöründe düzenlenen aktif işgücü programlarımızdan yararlandı" şeklinde konuştu.
SAĞLIK PRİMİ VAR
İşbaşI eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılanların Genel Sağlık Sigortası primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi İŞKUR tarafından karşılanıyor.
ANNEYE BAKIM PARASI
İmalat sektöründeki meslek kursları ya da işbaşı eğitim programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere ayda 400 lira da bakım desteği veriliyor.