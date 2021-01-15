Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 020'de 423 bin kişinin mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarından yararlandığını belirterek, "Bu yıl da artan bir ivmeyle vatandaşlar aktif işgücü piyasası programlarından yararlandırılacak" dedi.