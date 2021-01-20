Emeklilik tüm çalışanların hayalidir. Bu hayal içinde senelerce çalışmak ve bazı koşulları yerine getirmek zorunludur. Sigortalı olarak çalışmaktan uzak kaldığımız zamanların bir kısmını borçlanarak geri kazanma imkânımız var. Bunlardan kimileri şöyle: Memurlar izin vakitlerini daha sonra borçlanarak emeklilik hizmetinden saydırabiliyor. Hep anlattığımız askerlik borçlanması ve doğum borçlanması bunlardan ikisi. Böylece hem prim hem de yaştan kazanabiliyorsunuz. Sosyal güvenlik alanında yapılan sık değişiklikler nedeniyle çalışanların büyük çoğunluğu hangi şartlarda emekli olacağını bilmiyor. İşçilerin, memurların, kendi adına çalışan Bağ-Kurlu'ların hangi şartları yerine getirdiklerinde, ne zaman emekli olacaklarını en basit haliyle haberimizde anlatacağız.
'NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?' DİYORSANIZ İŞTE ŞARTLAR!
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün olarak; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılıyor. İşçi, memur, Bağ-Kurlu ve erkek çalışan, kadın çalışan fark etmiyor; emeklilik için 3 koşul gerekiyor;
1- Belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
2- Belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması.
3- Yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor.
Bu 3 koşulun, yani belirli süre çalışılmış olması, bu süre içinde prim ödenmiş olması ve gerekli yaşın doldurulmuş olması gerekiyor ki, emekli olunabilsin. Bunlardan biri bile eksik olursa, emekli olunamıyor.
3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?
4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…
Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.
İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
08.09.1999 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.
Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.
ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?
Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:
3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.
Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
1980'Lİ YILLARDA SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?
SORU VE CEVAPLAR
1) 01.01.1980 tarihinden bu yana sigortalıyım. 10.03.1965 doğumluyum. Ödenmiş 1400 gün primim bulunuyor. 3 çocuğum var, borçlanma ile aşağı yukarı 3600 günüm tamamlanıyor. Hemen emekli olabilir miyim yoksa yaş kademesine mi tabiyim? Nermin T.
Doğumlarınız işe girişinizden sonra ise 3 çocuğa toplamda 6 yıl borçlanabilirsiniz. 3600 prim günün tamamlanmasına 40 günlük daha prim ödemeniz gerekli. İşe başlangıcınız itibariyle 3600 günü tamamlayıp yaş ve kademeye girmeden 50 yaşınızın dolduğu tarihte emekli olabilirsiniz.
Çünkü 09.09.1981 tarihinden önce sigorta başlangıcı olan bayanlar 5000 prim günle tam, 3600 prim gün ve 50 yaş ile başka yaş-kademeye girmeden emekli olabilmektedir. Siz 40 günlük daha prim ödeyip 3600 güne ulaşarak hemen emekli talebi verin.
2) 1971 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? H.İ.Y.
İşe girişiniz stajyerlik girişi değil de normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Bakıldığında emeklilik şartlarınızın tümü tamamlanmış. Hemen emekli olabilirsiniz. Hayırlı olsun..
3) 15.07.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden ne zaman emekli olabilirim? H.Y.
3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. 3600 gününüz varsa 15.07.2021 tarihini beklemelisiniz..
4) Şubat 1975 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? A.K.
İşe girişiniz stajyerlik girişi değilse normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5300 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 49 yaşınız 2024 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih Şubat 2024 tarihi olacaktır. Askerlik borçlanması emeklilik yaşınızı etkilemez.
5) 1966 doğumlu bayanım. 1988 sigorta girişliyim. Arada çok boşluğum var. Prim gün sayım 3300 gün. Z. AYDIN
3600 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlamanız için 300 gün daha prim ödeyerek 58 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2024 yılını beklemelisiniz.
6) 01.04.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 30.08.1982 doğumluyum, 4700 günüm var. A. KÜÇÜK
İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için 7000 prim gün sayısını tamamlamanız ve 60 yaşınızı beklemeniz gerekmektedir.
7) 01.01.1964 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.05.1989, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Ömer YILMAZ
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.01.2024 tarihini beklemelisiniz.
8) Ben 1972 doğumluyum. 01.06.1987 SSK girişim var. Emekli olabilmem için ne kadar daha çalışmam gerekir? Erken emeklilikten yararlanabilir miyim? Yılmaz K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızı yazmamışsınız. 50 yaşınız 2022 yılında doluyor. Bu durumda 50 yaşınızın dolacağı 2022 yılına kadar 5375 prim gün sayınız tamamlanırsa bu tarihte emekli olabilirsiniz..
9) 01.10.1985 tarihli sigorta girişliyim. 3600 günüm mevcut. Sigortam halen devam ediyor. N.A.
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden ve hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaş-kademe hesabını ona göre yapalım..
10) 15.07.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Hamit Y.
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. 3600 gününüz varsa 15.07.2021 tarihini beklemelisiniz.
11) 27.02.1967 doğumluyum. 07.05.1987 SSK girişim, 3600 günde primim var. G.K.
3600 günle emekli olabilirsiniz.
Ancak bunun için 60 yaşınızın dolacağı 2022 yılını beklemeniz gerekmektedir.
Ayrıca toplamda 5375 prim günle 50 yaşınızın dolacağı 27.02.2017 tarihinde tam emekli olabilirdiniz ama prim gününüz eksik olduğundan bu imkanınız yok.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYOR?
9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapmış olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 sigorta prim günü ödemelerini tamamladıkları tarihler emekli olacakları yaşın belirlenmesinde önem teşkil ediyor.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.06.2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?
Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olan erkeklerin 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihler emeklilik yaşlarını etkiler.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında
24.05.2011 ve 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.