SGK'nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında vatandaşlar ismine aylık olarak 2270 TL kıymetinde ödeme yapılacak. Genelge içerisine dahil olacak bireylerin müracaat için yalnızca T.C kimlik evrakı olması yeterli. Her ayın on beşinde düzenli olarak yapılacak ödemeler dokuz ay sürecek. 2270 TL ödeme alabilmek ismine tüm zorunlu koşulları taşımak da gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK vatandaşlara çalışma alanında önemli destekler sunuyor. Hastalanan ve çalışamayacak durumda olanlara, iş görememezlik parası ödenir. Bunun dışında SGK aracılığıyla doğum izni parası, cenaze yardım parası ödemeleri de yapılır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
SGK destekleri
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK vatandaşlara çalışma alanında önemli destekler sunuyor. Hastalanan ve çalışamayacak durumda olanlara, iş görememezlik parası ödenir. Bunun dışında SGK aracılığıyla doğum izni parası, cenaze yardım parası ödemeleri de yapılır.
İş görmezlik ödeneği
İş görmezlik ödeneği faydalanabilmek adına 2020 yılı içerisinde sigortalı olarak iş hayatına devam eden kişilerin en az 7 gün boyunca mecbur bir şekilde işten uzak kalmak gerekir. Devlet bu anlarda iş görmezlik ödeneği için günlük 99 TL ödeme hakkı sunacak. İş görmezlik ödeneği adına devlet tarafından yapılması söz konusu olan durumlarda işverenden herhangi bir ödeme istenmeyecek. Fakat bu anlarda iş görmezlik raporu alan kişilerin yedi gün ya da daha az ise onlar iş görmezlik raporu alma hakkına sahipse bu ödemelerin tamamı işverene ait olacaktır.
Söz konusu bu halde olduğu sürece iş görmezlik için ödenek almak isteyecek kişilerin tam ayrıntılardan da haberdar olması gerekir. Rapor sahibi olan kişiler istirahat adına değil de devletten ya da işletme sahibi ile çeşitli olarak ödemeler alınması adına elde edilecektir. İş görmezlik raporu adına heyete girmiş ve imzasının alınmış olması gerekir. Bu yüzden de rapor almak pek de kolay değildir.
Ev hizmeti verenler
Ev hizmetlerine giderek çalışma hayatına devam eden gündelikçi kadınlar ya da bebek, çocuklar için bakıcıları ay içerisinde on günden de fazla iş hayatına devam ediyor ise primleri kendileri ödemek zorunda. Bu şekilde emekli olma hakkına sahip. Günlük olarak 17,64 ödeme yapabilecek. Eskiden gelen kanunlara göre 1,96 TL olarak iş görmezlik durumu artmış ve 17,64 TL değerine çıkmıştır. Hal böyle olunca gündelik işe giden kadınlar ve bebek-çocuklar için giden bakıcılar günlük olarak da 17,64 TL iş görmezlik ödeneği de alacaklar.
İşsizlik maaşı ödemeleri
İşsizlik ödeneklerinden faydalanmak adına gerekli tüm şartlar için karşılanmış olması gerekir.
İşte işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olması adına gerekli şartlar;Kendi kusuru dışında ya da isteği harici işsiz kalmak
Hizmet için gerekli akdin sonuna gelmesinin ardından 120 gün hizmet akdi tabi olmak
Hizmet akdi fesih durumlarından önceki son üç yıllık süreç içerisinde en az 600 gün kadar işsizlik sigorta primi ödemiş olmak
Hizmet akdi fesih işlemlerinin ardından geçen 30 günlük süreç içerisinde İŞKUR ile şahsen ve elektronik ortamlarda yer almak şartları gerekir. Eğer işsizlik ödeneği alınacak ise başvuru yapmak gerekir.
Cenaze yardım ödemesi
Vefat eden vatandaşların yakını olan kişilerin 360 günlük süreç için sigorta primlerinin yatırmış olması ve geri kalan tüm sigorta primlerinin ardından vefat eden kişi adına 801 TL cenaze yardım yapma hakkı bulunacaktır. Cenaze yardımı adına yer alacak başvurunun SGK il ve ilçe müdürlükleri için bizzat giderek başvuru yapmaları da gerekir.