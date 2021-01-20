Bugün hemen emekli olabilirsiniz! Başvurmayan pişman! Bu grupta yer alıyorsanız EYT'yi beklemenize gerek yok!

Ne zaman emekli olurum?

08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim günüm var. Z.K.

60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Tam emekli olabilmeniz için bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Yaştan emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.

15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? M.Y.

25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Primi tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz. Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.