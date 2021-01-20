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    • 20.01.2021 14:05
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    20 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Son dakika haberi... Borsa istanbul'da günün en fazla kazandıran 20 belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,97 oranında yükselerek 34,20'den işlem gördü. 20 Ocak 2021 Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte detaylar...

    20 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 34,20 31,10 9,97
    Bagfaş 28,08 25,84 8,67
    Brisa 28,14 25,96 8,40
    Aygaz 19,08 17,80 7,19
    Pınar Süt 27,90 26,12 6,81
    Hektaş 27,80 26,50 4,91
    Alarko GMYO 26,14 25,10 4,14
    Karsan Otomotiv 4,28 4,12 3,88
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,95 1,88 3,72
    Aksa Enerji 8,63 8,34 3,48
    Ülker Bisküvi 24,00 23,28 3,09
    Alkim Kimya 19,44 18,86 3,08
    Torunlar GMYO 4,22 4,10 2,93
    Konya Çimento 1.514,70 1.473,00 2,83
    İhlas Gayrimenkul 1,46 1,42 2,82
    Sasa Polyester 25,78 25,14 2,55
    Albaraka Türk 2,04 1,99 2,51
    Doğan Holding 3,92 3,84 2,08
    Çemtaş 17,09 16,75 2,03
    Good-Year 9,13 8,95 2,01

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Netaş Telekomünikasyon 31,20 31,84 -2,01
    TAV Havalimanları 24,02 24,50 -1,96
    Koç Holding 21,90 22,30 -1,79
    Kartonsan 84,05 85,50 -1,70
    Türk Telekom 8,66 8,80 -1,59
    Logo Yazılım 143,10 145,40 -1,58
    Akbank 6,90 7,01 -1,57
    MLP Sağlık 24,02 24,38 -1,48
    İş Bankası (C) 6,87 6,97 -1,43
    Alcatel Lucent Teletaş 30,38 30,82 -1,43
    Ereğli Demir Çelik 15,45 15,67 -1,40
    Koza Altın 113,60 115,20 -1,39
    Pegasus 78,90 80,00 -1,38
    Yapı ve Kredi Bankası 3,19 3,23 -1,24
    İndeks Bilgisayar 20,74 20,98 -1,14
    Türk Hava Yolları 13,28 13,43 -1,12
    İskenderun Demir Çelik 11,55 11,68 -1,11
    Turkcell 16,76 16,94 -1,06
    Vakıflar Bankası 4,74 4,79 -1,04
    Enka İnşaat 8,26 8,34 -0,96

    Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Şehir Endeksleri (Günlük) 20.01.2021 Son Kapanış Günlük Değişim
    BIST ADANA 7.916 2,47
    BIST ANKARA 2.424 -0,09
    BIST ANTALYA 2.704 0,32
    BIST BALIKESİR 2.650 6,00
    BIST BURSA 3.981 0,74
    BIST DENIZLI 3.059 1,00
    BIST ISTANBUL 1.683 -0,21
    BIST IZMIR 3.676 0,42
    BIST KAYSERI 9.484 0,43
    BIST KOCAELI 3.882 0,97
    BIST KONYA 3.817 0,88
    BIST TEKIRDAĞ 10.187 0,27

    Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST KOBİ SANAYİ 5.414 0,58
    BIST SINAİ 2.583 0,46
    BIST GIDA, İÇECEK 2.250 0,84
    BIST TEKSTIL, DERİ 980 0,85
    BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.109 -0,33
    BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 2.003 1,57
    BIST TAŞ, TOPRAK 1.998 -0,10
    BIST METAL ANA 4.559 -0,63
    BIST METAL EŞYA, MAKİNA 3.814 0,65
    BIST MADENCİLİK 1.633 -0,87
    BIST HİZMETLER 1.245 -0,57
    BIST ELEKTRİK 92 0,27
    BIST ULAŞTIRMA 1.795 -0,71
    BIST TURİZM 361 0,48
    BIST TİCARET 3.710 -0,32
    BIST İLETİŞİM 427 -1,15
    BIST SPOR 1.040 -1,92
    BIST İNŞAAT 1.666 -1,23
    BIST MALİ 1.636 -0,30
    BIST BANKA 1.551 -0,97
    BIST SİGORTA 6.811 0,88
    BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 1.000 0,89
    BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.398 -0,07
    BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 712 0,74
    BIST TEKNOLOJİ 2.080 -0,47
    BIST BİLİŞİM 908 -0,17
    BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 1.271 -0,83

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    Haberler Ekonomi 20 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?