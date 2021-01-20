20 Ocak Çarşamba borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|34,20
|31,10
|9,97
|Bagfaş
|28,08
|25,84
|8,67
|Brisa
|28,14
|25,96
|8,40
|Aygaz
|19,08
|17,80
|7,19
|Pınar Süt
|27,90
|26,12
|6,81
|Hektaş
|27,80
|26,50
|4,91
|Alarko GMYO
|26,14
|25,10
|4,14
|Karsan Otomotiv
|4,28
|4,12
|3,88
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,95
|1,88
|3,72
|Aksa Enerji
|8,63
|8,34
|3,48
|Ülker Bisküvi
|24,00
|23,28
|3,09
|Alkim Kimya
|19,44
|18,86
|3,08
|Torunlar GMYO
|4,22
|4,10
|2,93
|Konya Çimento
|1.514,70
|1.473,00
|2,83
|İhlas Gayrimenkul
|1,46
|1,42
|2,82
|Sasa Polyester
|25,78
|25,14
|2,55
|Albaraka Türk
|2,04
|1,99
|2,51
|Doğan Holding
|3,92
|3,84
|2,08
|Çemtaş
|17,09
|16,75
|2,03
|Good-Year
|9,13
|8,95
|2,01
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekomünikasyon
|31,20
|31,84
|-2,01
|TAV Havalimanları
|24,02
|24,50
|-1,96
|Koç Holding
|21,90
|22,30
|-1,79
|Kartonsan
|84,05
|85,50
|-1,70
|Türk Telekom
|8,66
|8,80
|-1,59
|Logo Yazılım
|143,10
|145,40
|-1,58
|Akbank
|6,90
|7,01
|-1,57
|MLP Sağlık
|24,02
|24,38
|-1,48
|İş Bankası (C)
|6,87
|6,97
|-1,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,38
|30,82
|-1,43
|Ereğli Demir Çelik
|15,45
|15,67
|-1,40
|Koza Altın
|113,60
|115,20
|-1,39
|Pegasus
|78,90
|80,00
|-1,38
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,19
|3,23
|-1,24
|İndeks Bilgisayar
|20,74
|20,98
|-1,14
|Türk Hava Yolları
|13,28
|13,43
|-1,12
|İskenderun Demir Çelik
|11,55
|11,68
|-1,11
|Turkcell
|16,76
|16,94
|-1,06
|Vakıflar Bankası
|4,74
|4,79
|-1,04
|Enka İnşaat
|8,26
|8,34
|-0,96
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri (Günlük) 20.01.2021
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|7.916
|2,47
|BIST ANKARA
|2.424
|-0,09
|BIST ANTALYA
|2.704
|0,32
|BIST BALIKESİR
|2.650
|6,00
|BIST BURSA
|3.981
|0,74
|BIST DENIZLI
|3.059
|1,00
|BIST ISTANBUL
|1.683
|-0,21
|BIST IZMIR
|3.676
|0,42
|BIST KAYSERI
|9.484
|0,43
|BIST KOCAELI
|3.882
|0,97
|BIST KONYA
|3.817
|0,88
|BIST TEKIRDAĞ
|10.187
|0,27
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.414
|0,58
|BIST SINAİ
|2.583
|0,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.250
|0,84
|BIST TEKSTIL, DERİ
|980
|0,85
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.109
|-0,33
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.003
|1,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.998
|-0,10
|BIST METAL ANA
|4.559
|-0,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.814
|0,65
|BIST MADENCİLİK
|1.633
|-0,87
|BIST HİZMETLER
|1.245
|-0,57
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,27
|BIST ULAŞTIRMA
|1.795
|-0,71
|BIST TURİZM
|361
|0,48
|BIST TİCARET
|3.710
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|427
|-1,15
|BIST SPOR
|1.040
|-1,92
|BIST İNŞAAT
|1.666
|-1,23
|BIST MALİ
|1.636
|-0,30
|BIST BANKA
|1.551
|-0,97
|BIST SİGORTA
|6.811
|0,88
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.000
|0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.398
|-0,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|712
|0,74
|BIST TEKNOLOJİ
|2.080
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|908
|-0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.271
|-0,83