Maaşı 1.554 TL altında olan emeklilere müjde! Emeklilere ek ödeme zammı gündemde! Yüzde 8-10 arasında ek zam!

Milyonlarca emekli 2021 Ocak ayı zamlı maaşlarını alırken, emeklilere ek ödeme zammı gündeme geldi. Maaşı belirli bir miktarın altında olan emeklilere zam gündeme geldi. Ek ödeme ile emeklilerin maaşında iyileştirme yapılması bekleniyor. Peki emekli ek ödeme zammı nasıl olacak? Kimler faydalanabilecek?
Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Ek ödeme tutarları, zamlı maaş üzerinden hesaplandığı için arttı.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da değişti. Bu ay itibariyle maaşı bin 554 liranın altında olanlara yüzde 5, üstündeki olanlara yüzde 4 ek ödeme verilecek.
Vergi iadesinin yerine gelen ek ödemede emekliler yeni artış beklentisi de taşıyor. Emekliler, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) de "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
2.00 TL İKRAMİYE DE ALINACAK!
Emeklilere bir müjdeli haber de bayram ikramiyesinden geldi. Emekliler Mayıs ve Temmuz aylarında toplam 2000 TL ikramiye alacaklar. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek.
Tutarda bir değişiklik yapılmazsa emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesi 1.000'er lira alacak. İkramiyenin tutarı; dul ve yetim aylığı alanlarda ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlarda da sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanacak.
2 aylık birden alanlara ise ölüm aylığı oranın yüksek olduğu dosya baz alınarak ödeme yapılacak.
Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.