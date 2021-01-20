Maaşı 1.554 TL altında olan emeklilere müjde! Emeklilere ek ödeme zammı gündemde! Yüzde 8-10 arasında ek zam!

2.00 TL İKRAMİYE DE ALINACAK!

Emeklilere bir müjdeli haber de bayram ikramiyesinden geldi. Emekliler Mayıs ve Temmuz aylarında toplam 2000 TL ikramiye alacaklar. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13.5 milyon kişi, bu yıl da bayram ikramiyesi ile ek gelir imkanı elde edecek.