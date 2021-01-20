Borsa günün ilk yarısında geriledi | İşte 20 Ocak Çarşamba BIT 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.574,30 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.560,00 puanın üzerinde dengelendi.