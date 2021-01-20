20 Ocak Çarşamba BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,025801 0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078635 0,09 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,073149 0,09 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081409 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037134 0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018472 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,082903 1,36 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057708 1,13 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,129781 1,02 VEM Hisse Senedi EYF 0,111633 0,76 ZEM Hisse Senedi EYF 0,029649 0,76 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,033612 1,41 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032403 1,09 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,030708 0,69 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,106959 0,65 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,024743 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027967 0,87 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040243 0,84 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068256 0,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048132 0,79 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039133 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,071727 0,05 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,067521 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,027565 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023507 0,05 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,025803 0,05

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: