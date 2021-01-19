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    • Ekonomi
    • 19.01.2021 11:17
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    • 19.01.2021 11:17
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    : Otomotiv sektöründen 2020 yılında 25 milyar doların üzerinde

    haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Türkiye çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda. Otomotiv sektörü, 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ımızın sürükleyicisi oldu." açıklamasında bulundu.

    Otomotiv sektöründen rekor ihracat!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları şöyle:

    Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor.

    ('ın Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimine ilişkin yeni yatırım kararı) Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz sine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Otomotiv sektöründen 2020 yılında 25 milyar doların üzerinde ihracat