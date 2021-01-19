Bakanlık harekete geçti: Çin'e Serbest bölge daveti





STA'NIN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Türkiye ayrıca dış ticaret pazarında önemli payı olan İngiltere ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) kapsamını genişletmek için atağa geçti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, anlaşmaya uluslararası yatırımların da dâhil edilmesini ve tarım alanında karşılıklı tavizler uygulamayı hedeflediklerini söyledi. Pekcan, "İngiltere ile STA yapılması son derece önemli ve kıymetli. 1 Ocak'ta hiçbir iş insanımızın ticareti etkilenmeden anlaşmanın devreye alınabilmesi bizim için çok önemliydi" dedi.



BOYKOTUN KALKMASI ÖNEMLİ

Bakan Pekcan, Körfez ülkeleri arasında varılan uzlaşının sadece Katar'ın değil Türkiye'nin işbirliğini de pozitif yönde etkileyeceğini söyledi. Pekcan, "Boykotun kaldırılması olumlu, pozitif bir yaklaşım. Pandemi şartlarında komşunun komşuya muhtaç olduğu bir dönemde böyle ambargoların ve boykotların çok yersiz ve zamansız olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz" diye konuştu.