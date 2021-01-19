TARIM BAKANLIĞI 826 PERSONEL ALDI

Tarım Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 826 daimi tarım işçisi alımı için kura çekimi tamamlandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞKUR kanalı ile başvurular alındı.

Noter katılımı ile Bakanlıkça oluşturulan komisyon gözetiminde, iki kamerayla kaydedilerek 16 Ocak'ta gerçekleştirilen kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi.

EVDEN SİPARİŞİN YILDIZI DÖNER

Online yemek siparişinin yıldızı döner oldu. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, pandemide Türkiye'de dönerin en fazla tüketilen yiyecek olduğunu, Avrupa'da da döner tercihinin ilk sıralarda bulunduğunu ifade etti.

114 ÜLKEYE TÜRK ÇAYI

Türkiye'den 2020'de 17 milyon 436 bin 739 dolarlık çay ihraç edildi. 114 ülkeye 4 bin 750 ton çay satıldı. Geçen yılki ihracat, 4 bin 2 ton çay karşılığında 15 milyon 247 bin 563 dolar kazanç elde edilen 2019 yılına göre miktarda yüzde 19, değerde ise yüzde 14 arttı.

2.5 YIL CEZA ALDI

Güney Kore'de rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanan elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'a 30 ay hapis cezası verildi. Seul Yüksek Mahkemesi, ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee hakkındaki kararını açıkladı.

ABD'nin en büyük TOPRAK SAHIBI





DÜNYANIN en zengin dördüncü kişisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 97 bin 934 hektar tarım arazisi ile ülkedeki en büyük toprak sahibi oldu. Amerikan medyası, Gates'in 18 eyaleti kapsayan arazi portföyü oluşturduğunu yazdı.