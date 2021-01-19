Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik Tesisi'ndeki üst yapı inşaatı için bin 500 kişiyi istihdam edecek. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Gemlik tesisimizde üst yapı inşaatı için bu ay 220, toplamda bin 500 personel istihdam edilecek" denildi. Videoda şu bilgiler yer aldı: "Gemlik tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı..."
KAZANÇ BESLENDİ
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları geçen yıl tasarruflarına rekor denilecek seviyede getiri elde etti. 2020 yılında emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 26.44 oldu. Yani, BES ile tasarruf edenlerin geçtiğimiz yıl birikimleri ortalama yüzde 26.44 oranında arttı. Enflasyonla mukayese edildiğinde ise sistemdeki katılımcılar, enflasyonun 12 puan üzerinde getiri elde etti. 2020'de faizli emeklilik fonlarının ortalama getirisi yüzde 24 olurken, faizsiz fonların getirisi ise yüzde 45.63 olarak gerçekleşti. Geçen yıl altın fonunu tercih edenler yüzde 54.25 getiri sağladı.
66.5 MİLYARLIK TASARRUF
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, mali disiplinden 'asla' taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66.5 milyar lira tasarruf sağladık" dedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3.5 olarak hedeflediklerini söyledi.
TARIM BAKANLIĞI 826 PERSONEL ALDI
Tarım Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında istihdam edilecek 826 daimi tarım işçisi alımı için kura çekimi tamamlandı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞKUR kanalı ile başvurular alındı.
Noter katılımı ile Bakanlıkça oluşturulan komisyon gözetiminde, iki kamerayla kaydedilerek 16 Ocak'ta gerçekleştirilen kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi.
EVDEN SİPARİŞİN YILDIZI DÖNER
Online yemek siparişinin yıldızı döner oldu. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, pandemide Türkiye'de dönerin en fazla tüketilen yiyecek olduğunu, Avrupa'da da döner tercihinin ilk sıralarda bulunduğunu ifade etti.
114 ÜLKEYE TÜRK ÇAYI
Türkiye'den 2020'de 17 milyon 436 bin 739 dolarlık çay ihraç edildi. 114 ülkeye 4 bin 750 ton çay satıldı. Geçen yılki ihracat, 4 bin 2 ton çay karşılığında 15 milyon 247 bin 563 dolar kazanç elde edilen 2019 yılına göre miktarda yüzde 19, değerde ise yüzde 14 arttı.
2.5 YIL CEZA ALDI
Güney Kore'de rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanan elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Jae-yong'a 30 ay hapis cezası verildi. Seul Yüksek Mahkemesi, ülkede daha önce eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanan Lee hakkındaki kararını açıkladı.
ABD'nin en büyük TOPRAK SAHIBI
DÜNYANIN en zengin dördüncü kişisi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 97 bin 934 hektar tarım arazisi ile ülkedeki en büyük toprak sahibi oldu. Amerikan medyası, Gates'in 18 eyaleti kapsayan arazi portföyü oluşturduğunu yazdı.