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    Başkan Erdoğan'dan vurgusu: Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası

    Başkan Erdoğan, dün partisinin il kongrelerine katıldı. seçimlerine vurgu yaptı. “Bu seçim ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır” mesajı paylaştı.



    AK Parti'de yoğun kongre dönemi başladı. Cumhurbaşkanı , dün partisinin 7. Olağan , , , , , , , ve İl Kongrelerine video konferans ile katıldı. Şu mesajları paylaştı:

    AK Parti, milletin kurduğu bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir.

    Her ay birkaç tane köprünün, yolun, barajın, tesisin açılışını gerçekleştirerek hizmet siyasetimizi, eser siyasetimizi sürekli bir adım öteye taşıyoruz. İnşallah son nefesimize kadar milletimize eser bırakmak için çalışacağız.



    Ekonomide güçlü bir yükseliş için gereken reformları yürütüyor, geliştirdiğimiz politikaları kararlılıkla uyguluyoruz. Ülkemizin potansiyelini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir yaklaşımla harekete geçiriyoruz.

    Doğu Akdeniz'den meselesine kadar kritik meselelerde kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Bölgesel ve küresel gücü yükseldikçe ülkemize yönelik saldırıların da arttığı bir gerçektir.

    Önümüzdeki seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır.

    CHP'nin başındaki zat, partisindeki taciz ve tecavüz olaylarına 56 gündür sessiz. Niye konuşmuyor, neden bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapmıyor? Şahsımıza ve partimize yönelik aldırıların artmasının sebeplerinden biri işte bu kokuşmuşluğu gizleme gayretidir.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 2023 vurgusu: Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası