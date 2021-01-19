Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı'na en az lise mezunu 3 bin personel alımı yapılıyor. İcra ve zabıt katibi olacak çalışacak vatandaşlar başvurulara yoğun ilgi gösteriyor. Başvuru dönemi 18 Ocak itibariyle başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Ceza infaz kurumu katibi alımı başvurusu yapacaklardan KPSS 2020'den en az 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek.