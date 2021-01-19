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    • Ekonomi
    • 19.01.2021 13:01
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    • 19.01.2021 13:20
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    SON DAKİKA: 2020 yılında yolcu sayısıyla 'da zirvede yer aldı

    Son dakika haberi: , ve için kavşak konumuna bulunan 'nin coğrafyasında önemini artıracak ve 'nin 100. yılı olan 2023 yılı hedefleri arasında önemli bir yere sahip olan 2020 yılında tüm dünyayı sarsan salgınına rağmen ağırladığı 23,4 milyon yolcuyla bu alanda Avrupa'daki havalimanları arasında 1. sırada yer aldı. Öte yandan Cumhuriyet gazetesi dün İstanbul Havalimanı hakkında iftirada bulunmuştu. Gazete kar yağışı nedeniyle uçakların İstanbul Havalimanı'na inemediğini belirtmişti. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ise apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere, gerekli tedbirlerin alındığını, 300 kişiden oluşan kar mücadele ekibinin toplam 130 araç ve ekipmanla yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini ve pistlerin açık olduğunu belirtmişti.

    AA

    2020 yılı denilince hiç şüphesiz herkesin aklına koronavirüs salgını gelir. Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomiyi olumsuz etkilerken bu salgından en çok etkilenen sektör ise havacılık oldu. Dünya genelinde birçok hava yolu firması bu süreçte batarken birçok firma da zarar açıkladı. Türkiye'nin yüz akı prohelerinden olan İstanbul Havalimanı ise bu süreçten alının akıyla çıktı ve Avrupa'da zirveye oturdu.

    EN ÇOK YOLCU AĞIRLAYAN HAVALİMANI
    İstanbul Havalimanı 2020 yılında Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23,4 milyon yolcusu ile birinci sıraya geldi.

    LONDRA, PARİS VE AMSTERDAM İSTANBUL HAVALİMANI'NI TAKİP ETTİ
    İstanbul Havalimanı'nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti.

    Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon yolcuya geriledi.

    SAĞLIK AKREDİTASYONU ALAN İLK HAVALİMANI OLMUŞTU
    Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan, geçen yıl 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlayarak listenin başında yer alan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz'da başlatılan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" programı kapsamında verilen sertifikayı dünyada alan ilk havalimanı olmuştu.
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