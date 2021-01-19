2020 yılı denilince hiç şüphesiz herkesin aklına koronavirüs salgını gelir. Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomiyi olumsuz etkilerken bu salgından en çok etkilenen sektör ise havacılık oldu. Dünya genelinde birçok hava yolu firması bu süreçte batarken birçok firma da zarar açıkladı. Türkiye'nin yüz akı prohelerinden olan İstanbul Havalimanı ise bu süreçten alının akıyla çıktı ve Avrupa'da zirveye oturdu.