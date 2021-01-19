BABASI ÖRGÜT SEMPATİZANI ÇIKTI

Son olarak terör örgütüne bağlı bir yayın organı "Polis, HDP Diyarbakır il Binası önünde oturması için Hanım Sever adlı kişiye 10 bin TL para teklif etti" yönünde evlat nöbetindeki aileleri de zan altına alan çirkin bir iftira ortaya attı. Edinilen bilgilere göre, güvenlik güçlerince terör örgütünde bulunan Amara Viyan kod adlı Rojda Sever ve Amara Beritan kod adlı Rozerin Sever'in ailesinin de desteğini alarak teslim olmasını sağlamak için baba ile bir kez görüşme gerçekleştirdi.